Dráma Budafokon! A BVSC a hajrában egyenlített, az egy pontot szerző piros-feketék így búcsúztak az NB II-től

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–BVSC-ZUGLÓ 1–1 (1–0)

Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Berke Balázs (Szalai Balázs, Rózsa Dávid)

BUDAFOK: Ecseri – Selyem, Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Debreceni Z. – Posztobányi (Stumpf, 81.), Németh M. (Kazmouz, 62.) – Varga B., Kovács D. (Fekete M., 69.), Kun B. (Lapu, 81.) – Vasvári (Gyurkó, 62.). Vezetőedző: Nikházi Márk

BVSC: Petroff – Palincsár (Pekár L., 62.), Vinícius, Lehoczky, Király Á. (Benkő-Bíró, 84.) – Ominger G., Katona M. (Bacsa P., a szünetben) – Dénes A., Törőcsik P. (Juhász F., 84.), Vérten (Horváth Sz., a szünetben) – Csernik. Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Kun B. (33.), ill. Pekár L. (85.)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Nem tudom, hogy kell-e a mérkőzést értékelnem… Mérhetetlenül sajnálom azt a sok-sok embert, aki a budafoki családhoz tartozik, sajnos eléggé negatívan befolyásoltuk a további életünket. Mindenkinek – természetesen nekem a leginkább – megvan a felelőssége abban, hogy kiesett a csapat. Nagyon jól esett, hogy a szurkolók a lefújás után is támogatták a csapatot.

Dragan Vukmir: – Számítottunk rá, hogy nehéz meccs lesz, mert az ellenfél a bennmaradásért küzd, de ennek ellenére szerettük volna megnyerni a mérkőzést. Az első félidőben nagyon magunkra húztuk ellenfelünket, akik egy hibát kihasználva gólt is szereztek. A szünetben változtattunk és igyekeztünk többet támadni, ennek eredményeként sikerült egyenlítenünk. Az egy pontot is meg kell becsülnünk.

ÖSSSZEFOGLALÓ

Kizárólag a győzelem lehetett a célja a mérkőzés előtt 15. helyen álló budafokiaknak a már biztosan bennmaradó BVSC-vel szemben. Nikházi Márk novemberi visszatérése utáni második mérkőzésén éppen Zuglóban tudott győzni a Budafok, de az ismét kinevezett szakvezető azzal a sikerrel együtt is csak négy győzelmet tudott aratni a piros-feketékkel. A XXII. kerületieknek a sorsuk nem csak a saját kezükben volt és az is benne volt a mérkőzés előtti forgatókönyvekben, hogy Nikházi Márkék már ebben a fordulóban búcsúznak a másodosztálytól.

Sokszor kellett nagyot mentenie a zuglói védelemnek (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

BVSC-lehetőséggel indult a mérkőzés, de ezután főleg a hazaiak támadtak többet, de fölényük sokáig csak meddőnek bizonyult. Vasvári Zoltán lábbal, Jagodics Márk fejjel veszélyeztetett. Hátul azonban ébernek kellett maradniuk a budafokiaknak, hiszen a 23. percben egy kontra végén csak Ecseri Máté védése akadályozta meg azt, hogy Ominger Gergő lövése ne a léc alá vágódjon. A 33. percben egy jobb oldali támadás végén szerezték meg a vezetést a hazaiak. Selyem Bálint belőtt labdáját Vasvári kezelte le, majd a hazaiak támadója Kun Bertalanhoz passzolt, aki hat méterről nagy erővel a kapuba lőtt. Közben Szentlőrincen a Videoton is vezetést szerzett így a budafokiak úgy vonulhattak az öltözőbe a szünetben, hogy bennmaradó helyen álltak a tabellán.

Itt még egy zuglói játékos ordított a fájdalomtól, de a vég a hazaiak számára volt fájdalmas (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

A második félidőben talán túlságosan is kényelmesen játszottak előnyük tudatában a hazaiak. Az 56. percben helyzetbe is került a vendégek támadója, az MTK-tól kölcsönbe érkezett Törőcsik Péter, de nyolc méterről a kapu mellé tudott csak lőni. A folytatásban hazai részről Varga Balázs próbálkozott kétszer is távolról, de mindkétszer gyakorlatilag Petroff Zsomborhoz gurította a labdát. A 73. percben lezárhatták volna a mérkőzést a budafokiak, de Gyurkó Máté ziccerhelyzetben nem tudott lekezelni egy labdát hat méterre a kaputól. Ahogy az várható volt, megbosszulta magát a hazaiak könnyelműsége. A 85. percben szabadrúgáshoz jutottak a vendégek, Pekár László pedig szinte Détári-szögből a jobb felső sarokba lőtte a labdát. Közben a Szentlőrinc fordítani tudott a Videoton ellen, így a hosszabbítás perceiben muszáj lett volna gólt szerezniük a budafokiaknak. A gólszerzés nem jött össze, a Budafok hazai pályán búcsúzott a másodosztálytól, ahol egy év NB I-es kitérőt leszámítva 2017 óta állandó szereplő volt. 1–1

