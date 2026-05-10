Nemzeti Sportrádió

Szuperliga: Topolya–Javor

2026.05.10. 18:21
(Fotó: FK TSC)
Szuperliga Javor Topolya
A Topolya a vele azonos pontszámmal álló Javort fogadja a szerb labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) alsóházi rájátszásának hetedik fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

SZUPERLIGA
Alsóházi rájátszás, 7. forduló
Topolya–Javor 6–1 – ÉLŐ
Topolya, TSC Aréna. Vezeti: Milos Milanovics.
Topolya: N. Szimics – Sz. Mladenovics, Capan, Sapara, Urosevics (Tegeltija, 70.) – B. Jovicsics (Mezei, 60.), Radin (A. Petrovics, a szünetben) – Todoroszki (Miloszavics, 60.), D. Szavics, Boszics – B. Petrovics (Sz. Tomovics, 84.). Vezetőedző: Tomiszlav Szivics.
Javor: D. Sztevanovics – Bjekovics, P. Petrovics (Radonjics, a szünetben), Szkoko, Sz. Milosevics – Amadou Sabo (Djokics, 53.) – Micsics (Risztics, a szünetben), B. Doucouré (Sise, 77.), H. Touré, Saliman (Vilotics, 71.) – Bayere Junior. Vezetőedző: Radovan Csurcsics.
Gólszerző: Todoroszki (8.), B. Petrovics (14.), D. Szavics (42., 45+1.), Boszics (47.), Satara (82.), ill. H. Touré (26.)

 

