Nemzeti Sportrádió

Thierry Neuville nyerte meg vasárnap a Portugál ralit

2026.05.10. 18:09
null
Neuville ünnepelhetett (Fotó: Getty Images)
Címkék
Portugál rali Thierry Neuville rali-vb
A rali-világbajnoki sorozat hatodik versenyén Thierry Neuville, a Hyundai belga pilótája az idei első diadalát aratta, köszönhetően annak, hogy Sébastien Ogier az utolsó előtti szakaszon defektet kapott.

A 2024-es év világbajnoka annak köszönheti sikerét, hogy a kilencszeres vb-győztes Sébastien Ogier Toyotája az utolsó előtti szakaszon defektes lett. A francia versenyző állt addig az élen, a technikai probléma miatt viszont végül hatodik lett. A második helyen az ugyancsak toyotás svéd Oliver Solberg végzett.

Az összetett éllovasa, a szintén Toyotát kormányzó walesi Elfyn Evans ezúttal harmadikként végzett.

A vb következő állomása a Japán rali lesz május utolsó hétvégéjén.

RALI-VB
PORTUGÁL RALI (23 gyorsasági szakasz, 344.91 km)
1. Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe (belga, Hyundai) 3:53:01.7 óra
2. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, Toyota) 3:53:18.0
3. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 3:53:30.8
A vb-pontverseny állása (még 8 van hátra): 1. Evans 123 pont, 2. Kacuta Takamoto, Aaron Johnston (japán, ír, Toyota) 111, 3. Solberg 92

 

Portugál rali Thierry Neuville rali-vb
Legfrissebb hírek

Ogier utolérte Loeböt, már ő is kilencszeres ralivilágbajnok

Egyéb autó-motor
2025.11.29. 12:58

Ogier nyert Japánban, maradt esélye a kilencedik vb-címre

Egyéb autó-motor
2025.11.09. 08:57

Észt rali: Oliver Solberg első sikere, Tänak az élre ugrott a vb-pontversenyben

Egyéb autó-motor
2025.07.20. 14:37

Sébastien Ogier ötödször nyerte meg a Szardínia ralit

Egyéb autó-motor
2025.06.08. 16:19

Tizedszer nyerte meg a Monte-Carlo ralit Ogier

Egyéb autó-motor
2025.01.26. 16:47

Új bajnokot avattak a rali-világbajnokságon

Rali
2024.11.24. 10:57

Thierry Neuville győzött az Akropolisz ralin

Egyéb autó-motor
2024.09.08. 18:10

Rali-vb: Ogier vezérletével kettős Toyota-siker Horvátországban

Egyéb autó-motor
2024.04.21. 16:37
Ezek is érdekelhetik