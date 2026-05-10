Thierry Neuville nyerte meg vasárnap a Portugál ralit

A 2024-es év világbajnoka annak köszönheti sikerét, hogy a kilencszeres vb-győztes Sébastien Ogier Toyotája az utolsó előtti szakaszon defektes lett. A francia versenyző állt addig az élen, a technikai probléma miatt viszont végül hatodik lett. A második helyen az ugyancsak toyotás svéd Oliver Solberg végzett.

Az összetett éllovasa, a szintén Toyotát kormányzó walesi Elfyn Evans ezúttal harmadikként végzett.

A vb következő állomása a Japán rali lesz május utolsó hétvégéjén.

RALI-VB

PORTUGÁL RALI (23 gyorsasági szakasz, 344.91 km)

1. Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe (belga, Hyundai) 3:53:01.7 óra

2. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, Toyota) 3:53:18.0

3. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota) 3:53:30.8

A vb-pontverseny állása (még 8 van hátra): 1. Evans 123 pont, 2. Kacuta Takamoto, Aaron Johnston (japán, ír, Toyota) 111, 3. Solberg 92