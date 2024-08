Németország: ugyanaz a klub szemelte ki Dárdai Mártont és Szalai Attilát!

A német Sky Sport értesülései alapján több helyi oldal is arról számolt be, hogy a másodosztályú Hertha 22 éves magyar válogatott védőjét, Dárdai Mártont az Augsburg és a Werder Bremen is szerződtetné, állítólag már voltak is egyeztetések a klubok között.

Dárdai lehetséges távozását erősíti, hogy a Hertha új vezetőedzőjénél, Cristian Fiélnél nem számít alapembernek, az eddigi három bajnoki fordulóban kivétel nélkül csak csereként kapott lehetőséget, összesen a három meccsen 77 percet játszott. Igaz, a Hertha időközben eladta a belső védő poszton Dárdai Márton riválisának számító Marc Oliver Kempfet 2.5 millió euróért az olasz Comónak, és egyébként a Transfermarkt Dárdai értékét is ennyire becsüli. A magyar válogatott szeptemberi meccseire is meghívót kapott védőnek jövő nyárig szól a szerződése Berlinben, ahol egyébként az előző idényben főképp védekező középpályásként szerepelt.

Ha már a posztriválisoknál tartunk, érdemes megemlíteni, hogy a Kicker szerint a mindenképp bal lábas belső védőt kereső Augsburgnál egy másik magyar válogatott játékos is képbe került Dárdai mellett, méghozzá a Hoffenheimnél mellőzött, így várhatóan távozó Szalai Attila (a Nemzeti Sport is úgy tudja, folynak egyeztetések az Augsburggal Szalai átigazolásáról). Érdekesség, hogy a nemzeti csapatban a szeptemberi Nemzetek Ligája meccseken éppen Dárdai játszhat majd Szalai helyén, hiszen a Hoffenheim játékosát Marco Rossi szövetségi kapitány ezúttal a keretbe sem hívta meg.

Németországban pénteken zárul a nyári átigazolási időszak.