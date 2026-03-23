Willi Orbán is bekerült a Bundesliga-forduló álomcsapatába a Kickernél

2026.03.23. 13:05
null
Willi Orbán (Fotó: Getty Images)
RB Leipzig Bundesliga Lipcse német foci Willi Orbán
Az RB Leipzig magyar válogatott középhátvédje, Willi Orbán is bekerült a hét csapatába a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) legutóbbi fordulója után.

Mint ismert, a lipcseiek Willi Orbánnal a kezdőcsapatban 5–0-ra legyőzték a Hoffenheimet a Bundesliga 27. fordulójában. A magyar válogatott játékos végigjátszotta az összecsapást, és a kiváló teljesítményét a mértékadó Kicker 2-es osztályzattal értékelte, valamint beválogatta a forduló álomcsapatába.

A 27. forduló válogatottja a Kickernél
Mio Backhaus (Werder Bremen) – Jens Castrop (Mönchengladbach), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Willi Orbán (RB Leipzig), Josip Stanisic (Bayern München) – Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Michael Olise (Bayern München) – Marvin Pieringer (Heidenheim), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Brajan Gruda (RB Leipzig)

 

RB Leipzig Bundesliga Lipcse német foci Willi Orbán
