Willi Orbán is bekerült a Bundesliga-forduló álomcsapatába a Kickernél

Mint ismert, a lipcseiek Willi Orbánnal a kezdőcsapatban 5–0-ra legyőzték a Hoffenheimet a Bundesliga 27. fordulójában. A magyar válogatott játékos végigjátszotta az összecsapást, és a kiváló teljesítményét a mértékadó Kicker 2-es osztályzattal értékelte, valamint beválogatta a forduló álomcsapatába.

A 27. forduló válogatottja a Kickernél

Mio Backhaus (Werder Bremen) – Jens Castrop (Mönchengladbach), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Willi Orbán (RB Leipzig), Josip Stanisic (Bayern München) – Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Michael Olise (Bayern München) – Marvin Pieringer (Heidenheim), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Brajan Gruda (RB Leipzig)