Megelégelte a csapat visszaesését, edzőt váltott a Köln vezetősége – hivatalos
A Köln vasárnap hivatalosan is bejelentette, hogy megválik vezetőedzőjétől, Lukas Kwasnioktól, aki mindössze kilenc hónapig irányította a csapatot. A döntés nem érte váratlanul a német sajtót, amely már korábban is feszültségekről és a szakember médiával szembeni kirohanásairól számolt be.
A klub egyelőre nem nevezett ki végleges utódot, átmenetileg a másodedző, René Wagner kap lehetőséget a bizonyításra. A vezetőség belső megoldás mellett döntött, bízva abban, hogy Wagner gyorsan stabilizálni tudja a csapatot az idény hajrájában.
A kölni klub ügyvezetője, Thomas Kessler hangsúlyozta: hosszú egyeztetés után jutottak arra a következtetésre, hogy új lendületre van szükség a kispadon. „Lukas szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen, a csapatot mindig alaposan és elkötelezetten készítette fel a mérkőzésekre. Ugyanakkor az utóbbi időszakban egyértelmű visszaesés volt tapasztalható a fejlődésünkben, és túl kevés pontot szereztünk. Ez a valóság” – fogalmazott.
Az új ideiglenes vezetőedzővel kapcsolatban Kessler kiemelte, hogy jól ismeri a közeget: „Renét már korábban is nagyra értékeltük, azóta pedig fontos tapasztalatokat szerzett több klubnál is. Ismeri a csapatot, jó kapcsolatot ápol a játékosokkal, és bízunk benne, hogy a jó teljesítményeket ismét eredményekre tudja váltani.”
A 37 éves, drezdai születésű Wagner játékosként alacsonyabb osztályokban futballozott. Edzői karrierje szorosan összefonódott Steffen Baumgart nevével: dolgozott vele Paderbornban, majd követte Kölnbe, később pedig a Hamburgnál és az Union Berlinnél is segítették egymást.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|27
|22
|4
|1
|97–25
|+72
|70
|2. Borussia Dortmund
|27
|18
|7
|2
|58–28
|+30
|61
|3. Stuttgart
|27
|16
|5
|6
|56–36
|+20
|53
|4. RB Leipzig
|27
|15
|5
|7
|53–35
|+18
|50
|5. Hoffenheim
|27
|15
|5
|7
|54–39
|+15
|50
|6. Bayer Leverkusen
|27
|13
|7
|7
|52–36
|+16
|46
|7. Eintracht Frankfurt
|27
|10
|8
|9
|50–51
|–1
|38
|8. Freiburg
|27
|10
|7
|10
|39–44
|–5
|37
|9. Union Berlin
|27
|8
|7
|12
|31–46
|–15
|31
|10. Augsburg
|27
|9
|4
|14
|33–50
|–17
|31
|11. Mainz
|27
|7
|9
|11
|33–42
|–9
|30
|12. Hamburg
|27
|7
|9
|11
|31–40
|–9
|30
|13. Mönchengladbach
|27
|7
|8
|12
|33–46
|–13
|29
|14. Werder Bremen
|27
|7
|7
|13
|30–47
|–17
|28
|15. 1. FC Köln
|27
|6
|8
|13
|38–47
|–9
|26
|16. St. Pauli
|27
|6
|6
|15
|24–44
|–20
|24
|17. Wolfsburg
|27
|5
|6
|16
|35–57
|–22
|21
|18. Heidenheim
|27
|3
|6
|18
|27–61
|–34
|15