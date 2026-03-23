Megelégelte a csapat visszaesését, edzőt váltott a Köln vezetősége – hivatalos

A Köln vasárnap hivatalosan is bejelentette, hogy megválik vezetőedzőjétől, Lukas Kwasnioktól, aki mindössze kilenc hónapig irányította a csapatot. A döntés nem érte váratlanul a német sajtót, amely már korábban is feszültségekről és a szakember médiával szembeni kirohanásairól számolt be.

A klub egyelőre nem nevezett ki végleges utódot, átmenetileg a másodedző, René Wagner kap lehetőséget a bizonyításra. A vezetőség belső megoldás mellett döntött, bízva abban, hogy Wagner gyorsan stabilizálni tudja a csapatot az idény hajrájában.

René Wagner übernimmt ab sofort interimsweise die Verantwortung für die FC-Profis.



— 1. FC Köln (@fckoeln) March 22, 2026

A kölni klub ügyvezetője, Thomas Kessler hangsúlyozta: hosszú egyeztetés után jutottak arra a következtetésre, hogy új lendületre van szükség a kispadon. „Lukas szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen, a csapatot mindig alaposan és elkötelezetten készítette fel a mérkőzésekre. Ugyanakkor az utóbbi időszakban egyértelmű visszaesés volt tapasztalható a fejlődésünkben, és túl kevés pontot szereztünk. Ez a valóság” – fogalmazott.

Az új ideiglenes vezetőedzővel kapcsolatban Kessler kiemelte, hogy jól ismeri a közeget: „Renét már korábban is nagyra értékeltük, azóta pedig fontos tapasztalatokat szerzett több klubnál is. Ismeri a csapatot, jó kapcsolatot ápol a játékosokkal, és bízunk benne, hogy a jó teljesítményeket ismét eredményekre tudja váltani.”