Megelégelte a csapat visszaesését, edzőt váltott a Köln vezetősége – hivatalos

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.03.23. 10:30
Lejárt Lukas Kwasniok ideje Kölnben... (Fotó: Getty Images)
Bundesliga 1. FC Köln edzőváltás
A gyenge eredmények és a csapat formájának visszaesése végül edzőváltáshoz vezetett Kölnben: a Bundesliga-klub menesztette Lukas Kwasniokot, a helyét ideiglenesen a klubon belülről előléptetett René Wagner veszi át.

A Köln vasárnap hivatalosan is bejelentette, hogy megválik vezetőedzőjétől, Lukas Kwasnioktól, aki mindössze kilenc hónapig irányította a csapatot. A döntés nem érte váratlanul a német sajtót, amely már korábban is feszültségekről és a szakember médiával szembeni kirohanásairól számolt be.

A klub egyelőre nem nevezett ki végleges utódot, átmenetileg a másodedző, René Wagner kap lehetőséget a bizonyításra. A vezetőség belső megoldás mellett döntött, bízva abban, hogy Wagner gyorsan stabilizálni tudja a csapatot az idény hajrájában.

A kölni klub ügyvezetője, Thomas Kessler hangsúlyozta: hosszú egyeztetés után jutottak arra a következtetésre, hogy új lendületre van szükség a kispadon. „Lukas szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen, a csapatot mindig alaposan és elkötelezetten készítette fel a mérkőzésekre. Ugyanakkor az utóbbi időszakban egyértelmű visszaesés volt tapasztalható a fejlődésünkben, és túl kevés pontot szereztünk. Ez a valóság” – fogalmazott.

Az új ideiglenes vezetőedzővel kapcsolatban Kessler kiemelte, hogy jól ismeri a közeget: „Renét már korábban is nagyra értékeltük, azóta pedig fontos tapasztalatokat szerzett több klubnál is. Ismeri a csapatot, jó kapcsolatot ápol a játékosokkal, és bízunk benne, hogy a jó teljesítményeket ismét eredményekre tudja váltani.”

Német labdarúgás
2025.08.14. 13:23

BUNDESLIGA 2025–2026, EREDMÉNYEK, MENETREND, TABELLA

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 2025–2026-os idényének programja, eredményei, állása.

A 37 éves, drezdai születésű Wagner játékosként alacsonyabb osztályokban futballozott. Edzői karrierje szorosan összefonódott Steffen Baumgart nevével: dolgozott vele Paderbornban, majd követte Kölnbe, később pedig a Hamburgnál és az Union Berlinnél is segítették egymást.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München27224197–25+72 70 
2. Borussia Dortmund27187258–28+30 61 
3. Stuttgart27165656–36+20 53 
4. RB Leipzig27155753–35+18 50 
5. Hoffenheim27155754–39+15 50 
6. Bayer Leverkusen27137752–36+16 46 
7. Eintracht Frankfurt27108950–51–1 38 
8. Freiburg271071039–44–5 37 
9. Union Berlin27871231–46–15 31 
10. Augsburg27941433–50–17 31 
11. Mainz27791133–42–9 30 
12. Hamburg27791131–40–9 30 
13. Mönchengladbach27781233–46–13 29 
14. Werder Bremen27771330–47–17 28 
15. 1. FC Köln27681338–47–9 26 
16. St. Pauli27661524–44–20 24 
17. Wolfsburg27561635–57–22 21 
18. Heidenheim27361827–61–34 15 

 

 

Bundesliga 1. FC Köln edzőváltás
