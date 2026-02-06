Megúszta a súlyosabb sérülést az FTC leendő irányítója

Szerdán az Esbjerg a HÖJ Elite vendégeként lépett pályára, és 36–18-ra nyert, ám a 11. percben elveszítette irányítóját, akinek a bal bokája akkor sérült meg, amikor egy guruló labdáért futott versenyt az ellenféllel. A 25 éves játékos csak segítséggel tudta elhagyni a pályát.

Mint a klub pénteken a honlapján közölte, elvégezték a szükséges vizsgálatokat Michala Mölleren, és kiderült, hogy nem történt szakadás, csak szalaghúzódásról van szó, ami miatt három-hat hét kihagyás vár rá, s már meg is kezdte a rehabilitációt.

Az FTC decemberben jelentette be, hogy az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, kétszeres Eb-ezüstérmes kézilabdázó nyártól a zöld-fehéreket erősíti.