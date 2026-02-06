Nemzeti Sportrádió

Megúszta a súlyosabb sérülést az FTC leendő irányítója

2026.02.06. 17:21
Michala Möllerre három-hat hetes kihagyás vár (Fotó: Getty Images)
FTC női kézilabda Michala Möller Team Esbjerg Ferencváros
A Ferencváros női kézilabdázóinak keretéhez majd nyáron csatlakozó Michala Möller megsérült a dán Esbjerg szerdai bajnokiján, de mint kiderült, nem szakadt el a bokaszalagja.

Szerdán az Esbjerg a HÖJ Elite vendégeként lépett pályára, és 36–18-ra nyert, ám a 11. percben elveszítette irányítóját, akinek a bal bokája akkor sérült meg, amikor egy guruló labdáért futott versenyt az ellenféllel. A 25 éves játékos csak segítséggel tudta elhagyni a pályát.

Mint a klub pénteken a honlapján közölte, elvégezték a szükséges vizsgálatokat Michala Mölleren, és kiderült, hogy nem történt szakadás, csak szalaghúzódásról van szó, ami miatt három-hat hét kihagyás vár rá, s már meg is kezdte a rehabilitációt.

Az FTC decemberben jelentette be, hogy az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, kétszeres Eb-ezüstérmes kézilabdázó nyártól a zöld-fehéreket erősíti.

Kapcsolódó tartalom

Az FTC bejelentette a dán válogatott irányító érkezését – hivatalos

A nemrég véget ért világbajnokságon a dán válogatottban ő töltötte a legtöbb játékpercet a pályán.

Női kézilabda NB I: az FTC új szerzeménye Jesper Jensen miatt is döntött a klubváltás mellett

„A pályafutásomnak olyan pontján vagyok, amikor már készen álltam arra, hogy ha jön egy jó ajánlat, akkor azt elfogadjam.”

 

 

FTC női kézilabda Michala Möller Team Esbjerg Ferencváros
