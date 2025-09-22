Nemzeti Sportrádió

Középső ujját mutatta fel Schäferék edzője – kinek szólhatott?

2025.09.22. 10:16
Villant a piros lap Steffen Baumgartnak (Fotó: Getty Images)
Rögzítették a kamerák, ahogyan az Union Berlin vezetőedzője, Steffen Baumgart beint valakinek a középső ujjával, miután az Eintracht Frankfurt megszerzi harmadik gólját a fővárosiak ellen a Bundesliga 4. fordulójában vasárnap.

Mint arról beszámoltunk, az Union Berlin idegenben 4–3-ra legyőzte az Eintracht Frankfurtot, amely kis híján felállt háromgólos hátrányából.

Amikor a hazaiak a harmadik találatukat jegyezték, a berlini vezetőedző, Steffen Baumgart kikelt magából. Felvételeken jól látszik, hogy a tréner valakinek bemutat a középső ujjával. Bár a német szakember a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján azt mondta, nem volt címzettje a gesztusnak, nem nehéz kitalálni, hogy Sven Jablonski játékvezető lehetett a célpont...

Nincs rá magyarázatom, nem is érdekel a szituáció. Nem szólt senkinek sem. Lehet látni, hogy a semmibe bámultam, nem mutogattam senkinek.

Baumgart ugyanakkor beismerte, hogy Jablonski jogosan állította ki őt két sárga lappal: egyet túlzott reklamálásért kapott, egyet pedig azért, mert papírgalacsint rúgott a pályára.

A találkozón az Union magyar válogatott középpályása, Schäfer András a sérüléséből visszatérve a 93. percben lépett pályára.

NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
Eintracht Frankfurt–Union Berlin 3–4 (N. Brown 45+3., C. Uzun 80., Burkardt 87. – 11-esből, ill. Ansah 9., Burke 32., 53., 56.)

 

Ezek is érdekelhetik