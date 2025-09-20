Gulácsi Péter 250. fellépése következik a német élvonalban

A Bayern Mümchen elleni súlyos vereséggel (0–6) kezdte a német bajnoki idényt, de aztán a Heidenheim (2–0) és a Mainz (1–0) ellen javított az RB Leipzig, amely a Bundesliga negyedik fordulójában a Kölnt fogadja. Ha Gulácsi Péter védi a lipcsei kaput – meglepő lenne, ha nem így történne –, mérföldkőhöz ér, az lesz ugyanis a 250. német élvonalbeli fellépése a klubot 2015 óta erősítő 35 éves magyar kapusnak.

„Az utóbbi meccsek sikereire alapozhatunk – mondta a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Ole Werner, az RB Leipzig 37 esztendős vezetőedzője. – Nagyon jó edzéseink voltak a héten, élesek vagyunk és éhesek a sikerre. De ezt még a pályán is meg kell mutatni. A környezet mindenesetre adva lesz hozzá: telt ház és remek hangulat vár ránk.”

A szakember azt is kifejtette, miben lát előrelépést a Bayern-meccshez képest.

„Az idény előtti felkészülés során túl sok volt a kérdőjel, nem tudtuk, a bő keretből kire számíthatunk az átigazolási időszak után. Ez nem segít, amikor együtt akarunk fejlődni és hierarchiát akarunk felépíteni. Azóta már tisztáztuk, kinek mi a feladata, ki vállal vezérszerepet, kinek kell még tanulnia. Kezdenek összeállni a részletek. De ez továbbra is olyan folyamat, amely sohasem ér véget, mert mindig jönnek új kihívások. Jó úton haladunk, és a játékosok között megvan a kölcsönös tisztelet – szeretnénk erre építeni a jövőben is.”

Az előjelek a Köln elleni meccset nézve is kedvezők. Az RB Leipzig még sohasem veszített Bundesliga-mérkőzést frissen feljutott csapat ellen, a 36 ilyen meccséből 31-et megnyert, öt lett döntetlen. Ugyancsak ragyogó a mérlege a kölniek ellen, a 14 egymás elleni találkozójuk lipcsei szempontból: hét győzelem, öt döntetlen, két vereség. Legutóbb a 2023–2024-es idényben futottak össze, akkor odahaza 6–0-ra, Kölnben 5–1-re nyert az RBL, amely átlagosan 2.4 gólt szerzett Bundesliga-meccsenként a Köln ellen, többet, mint bármely más, jelenleg az élvonalban szereplő gárdával szemben. Mint a klubhonlap cikke felhívja rá a figyelmet: Christoph Baumgartner különösen szeret a Köln ellen játszani, az osztrák labdarúgó hét gólban vállalt szerepet a Bundesligában (öt gól, két gólpassz), többet, mint bármely más jelenlegi első osztályú rivális ellen.

Ha pedig Gulácsi Péter nem kap gólt, és úgy győz a Lipcse, klubrekordot dönt a csapat: sohasem nyert még meg egymás után három Bundesliga-meccset nullára.

Ugyanakkor az újonc Köln remekül kezdte az idényt, az eddigi három bajnokiján hét pontot szerzett, az 1990-es évek óta nem rajtolt ilyen jól az élvonalban. Szinte hihetetlen, de az eddigi három meccsen már öt gólt szerzett a hosszabbításban. A legutóbbi, Jakub Kaminski egyenlítő gólja a Wolfsburg elleni idegenbeli mérkőzésen a 104. percben született, ez a liga történetének legkésőbb született találata.

A Lipcsének mindenképpen figyelnie kell Marius Bülterre. A kölniek nyári szerzeménye már négy gólban közvetlenül részt vállalt az idényben (két gól, két gólpassz). A 19 éves Said El Mala is lenyűgöző teljesítményt nyújt, az U21-es német válogatott játékosnak már gólja és gólpassza is van – a Köln történetében csak a 2014-ben világbajnokságot nyerő Lukas Podolski büszkélkedhetett ezzel ennyi idősen.

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

Szombat

15.30: Augsburg–Mainz

15.30: Hamburg–Heidenheim

15.30: Hoffenheim–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Werder Bremen–Freiburg

18.30: RB Leipzig–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)

17.30: Bayer Leverkusen–Borussia Mönchengladbach

19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg

Pénteken játszották

VfB Stuttgart–St. Pauli



