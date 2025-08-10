Sportrádió

Florian Wirtz lett az előző szezon legjobb futballistája Németországban

2025.08.10. 18:21
Florian Wirtz lett a Bundesliga legjobb játékosa az elmúlt idényben (Fotó: Getty Images)
Az immár a Liverpool kötelékébe tartozó Florian Wirtzet választották az előző szezon legjobb labdarúgójának Németországban, mögötte Michael Olise és Nick Woltemade fért fel a dobogóra.

A Kicker című német szaklap által életre hívott díjnál a Német Sportújságírók Szövetsége (VDS) tagjai voksolhattak bárkire a Bundesligában szereplő játékosok, illetve a légiósként futballozó németek közül. Florian Wirtz nagy fölénnyel nyert, a 608 szavazat közül 191-et bezsebelve diadalmaskodott a Bayern Münchent erősítő francia Michael Olise (81), a stuttgarti Nick Woltemade (71) és a bajnoktól távozó, legendás Thomas Müller (70) előtt.

A német válogatott Wirtz tavaly veretlenül lett bajnok a Bayer Leverkusennel, amellyel az elmúlt idényben második helyen zárt, majd nyáron a Premier League bajnokához, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpoolhoz igazolt 116 millió fontért.

„Nem tudok elképzelni méltóbb utódot” – mondta Wirtzről az előző évi győztes, az azóta már visszavonult Toni Kroos.

 

