Florian Wirtz lett az előző szezon legjobb futballistája Németországban

A Kicker című német szaklap által életre hívott díjnál a Német Sportújságírók Szövetsége (VDS) tagjai voksolhattak bárkire a Bundesligában szereplő játékosok, illetve a légiósként futballozó németek közül. Florian Wirtz nagy fölénnyel nyert, a 608 szavazat közül 191-et bezsebelve diadalmaskodott a Bayern Münchent erősítő francia Michael Olise (81), a stuttgarti Nick Woltemade (71) és a bajnoktól távozó, legendás Thomas Müller (70) előtt.

A német válogatott Wirtz tavaly veretlenül lett bajnok a Bayer Leverkusennel, amellyel az elmúlt idényben második helyen zárt, majd nyáron a Premier League bajnokához, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpoolhoz igazolt 116 millió fontért.

„Nem tudok elképzelni méltóbb utódot” – mondta Wirtzről az előző évi győztes, az azóta már visszavonult Toni Kroos.