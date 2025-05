A bronzérmes Frankfurt és a BVB is indulhat a BL-ben, míg Gulácsiék lemaradtak az európai porondról

Három csapat is pályázott a Bajnokok Ligája-indulást érő harmadik, illetve negyedik helyre. A fordulót megelőzően a legkedvezőtlenebb helyzetben levő Borussia Dortmund hamar megtette a magáét – a 3. percben Serhou Guirassy 11-esből vette be a már biztos kieső Kiel kapuját, majd hat perccel később emberhátrányba kerültek a vendégek, Johansson utolsó emberként volt szabálytalan. A fordulás után Marcel Sabitzer is megvillant hazai oldalon, az osztrák középpályás 18 méterről lőtt laposan a jobb alsóba. Az utolsó 20 percben Felix Nmecha is beköszönt, így a BVB minden tőle telhetőt megtett a BL-be jutásért. 3–0

Az Eintracht Frankfurt számára egy döntetlen is elég lett volna Freiburgban az üdvösséghez, ehhez képest a történelmi BL-indulásra hajtó hazaiak Doan Ricu révén előnybe kerültek az első félidő derekán. A kapott gól felrázta a vendégeket, de Noah Atubolu kétszer is hatalmas bravúrral védte Ekitiké próbálkozását. A frankfurtiak a játékrész ráadásában válaszoltak: Ansgar Knauff oxival átemelte Lienhartot a 16-os vonalán, majd miután az osztrák bekk mentés helyett lyukat rúgott, lecsapott a labdára, és a hálóba helyezett. A fordulás után a hazaiak domináltak, majd az utolsó fél órába érkezve három perc alatt kétszer is betaláltak Dino Toppmöller tanítványai, Rasmus Kristensen átlövésből, Eljesz Szkiri közelről volt eredményes. A freiburgiak a tízperces ráadás dacára sem tudtak felállni a padlóról, így be kell érniük az El-szerepléssel, míg a Frankfurt a bronzérmesként indul a BL következő idényében, akárcsak a negyedik helyre befutó Dortmund. 1–3

Az Konferencialiga-indulást jelentő hatodik helyért az azonos pontszámmal álló Mainz és a Leipzig csatázott, viszont a gólkülönbség a mainziakat segítette. Bo Henriksen csapata Paul Nebel rövid sarokba küldött labdájával szerezte meg a vezetést a Leverkusen ellen, de a már biztos ezüstérmes vendégek Patrick Schick duplájával fordítottak a szünet után. A hazaiak Burkardt büntetőjével egyenlítettek, majd a ráadás harmadik percében Stefan Bell közeli bombájával a harmadik gólt is megszerezték – csakhogy a VAR felülvizsgálta, de a Lipcsében történtek miatt az iksz is elégnek bizonyult az üdvösséghez. 2–2

A Gulácsi Péterrel a kapuban felálló RB Leipzig kétszer is előnybe került odahaza a Stuttgart ellen, majd a sváb csapat mindkét alkalommal egyenlíteni tudott. A csattanó a 78. percben érkezett, amikor Ermedin Demirovic gólra váltott ziccerével fordítani tudott a Stuttgart. Innen már nem volt visszaút Lőw csapatának, amely kikapott, és az élvonalba jutása óta először marad le az európai porondról! 2–3

A már bajnok Bayern München 4–0-ra győzött az osztályozó elől menekülő Hoffenheim otthonában, így megadta a lehetőséget a Heidenheimnek (amelynek elsősorban a gólkülönbségén kellett volna javítania) az előzésre. Frank Schmidt együttese azonban nagyon simán kikapott odahaza a Werder Brementől, így osztályozón biztosíthatja be élvonalbeli tagságát. 1–4

Schäfer András 61 percet kapott az Union Berlinben, amely Andrej Ilics duplájával augsburgi győzelemmel búcsúztatta a 2024–2025-ös évadot. 1–2

A másik magyar légiós, Dárdai Bence a mérkőzés hajrájában állt be a Wolfsburgba, amely mindhárom pontot elvitte Mönchengladbachból az egyébként már tét nélküli meccsen. 0–1

Végül, de nem utolsósorban szépen búcsúzott az élvonaltól az utolsó Bochum: a kék-fehérek Myron Boadu duplájával gyűrték le idegenben a St. Paulit. 0–2

NÉMET BUNDESLIGA

34. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Mainz–Bayer Leverkusen 2–2 (Nebel 35., Burkardt 63. – 11-esből, ill. Schick 49., 54. – az első 11-esből)

RB Leipzig–VfB Stuttgart 2–3 (Simons 8., Baku 44., ill. Undav 23., Woltemade 57., Demirovic 78.)

Hoffenheim–Bayern München 0–4 (Olise 33., Kimmich 53., Gnabry 80., Kane 86.)

Freiburg–Eintracht Frankfurt 1–3 (Doan 27., ill. Knauff 45+4., Kristensen 61., Szkiri 63.)

Heidenheim–Werder Bremen 1–4 (Kerber 80., ill. Schmid 14. – 11-esből, Stage 33., Ducksch 66., Topp 86.)

Mönchengladbach–Wolfsburg 0–1 (L. Nmecha 50.)

Augsburg–Union Berlin 1–2 (Tietz 41., ill. Ilics 68., 90+4.)

St. Pauli–Bochum 0–2 (Boadu 10., 66.)

Borussia Dortmund–Holstein Kiel 3–0 (Guirassy 3. – 11-esből, Sabitzer 47., F. Nmecha 72.)

Kiállítva: Johansson (Kiel, 9.)