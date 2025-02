A Bayern kihúzta döntetlennel Leverkusenben, és nagy lépést tett a bajnoki cím felé

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

Bayer Leverkusen–Bayern München 0–0

Leverkusen, BayArena, 30 210 néző. Vezette: Siebert

LEVERKUSEN: Hradecky – Tapsoba, Tah, Hincapié – Mukiele, Xhaka, E. Palacios, Grimaldo (Schick, 90+2.) – Frimpong, Tella (Adli, 85.), Wirtz. Vezetőedző: Xabi Alonso

BAYERN: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim Min Dzse, Ito (Stanisic, 68.) – Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 68.) – Olise (Gnabry, 68.), Musiala (Boey, 86.), K. Coman (L. Sané, 68.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Az utolsó szalmaszál? Sokan úgy vélték, ha a Leverkusen kikap szombaton a Bayern München elleni rangadón, lemondhat a címvédésről. A hazaiakat irányító Xabi Alonso ezzel nem értett egyet, szerinte túlzás, hogy ez az összecsapás dönt az aranyéremről. Azzal viszont ő sem tudott vitatkozni, hogy különleges, izgalmas bajnoki vár a két csapatra. Tudta, mire számíthat, a hétvégi találkozót megelőzően edzőként ötször mérkőzött meg a bajorokkal és egyszer sem kapott ki. Nyilvánvalóan abban bízott, hogy ezúttal sem szakad meg a sorozata, bár ő is tudta, csapata a döntetlennel nem megy túl sokra.

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, noha az első valamirevaló helyzetre a 21. percig kellett várni. Florian Wirtz tört be a bal oldalon, az alapvonal közeléből külsővel megpróbált középre passzolni, de a labda elakadt Manuel Neuerben, majd a kipattanó után Jeremie Frimpong a lécre fejelt. Nem sokkal később Piero Hincapié bal oldali beadása után Nathan Tella találta telibe a lécet. A 33. percben Wirtz próbálta meg a félpályáról átemelni a kapujából kimerészkedő Neuert, és bár ebből sem született gól, ez a lehetőség is megmutatta, miért tartják a 21 éves német középpályást az egyik legjobbnak a posztján. A túloldalon Jamal Musiala nem tudott megvillanni az első fél órában, és összességében jobban, veszélyesebben futballozott a Leverkusen – csak ez önmagában nem sokat ért. Szinte hihetetlen, de a Bayern Münchennek nemhogy kaput eltaláló, kapura tartó lövése sem volt az első félidőben. Persze a vendégeknek nem volt sürgős, a forduló előtt nyolc pont volt az előnyük, és azzal is számolniuk kellett, hogy kedden a BL-rájátszás visszavágóján fogadják a Celticet. A félidő végén aztán müncheni szabadrúgás után Harry Kane maradt lenn a földön, az angol válogatott csatár az állkapcsát fájlalta, de végül folytatni tudta a játékot.

A szünetben egyik csapat sem cserélt, de a Leverkusen ugyanazzal az elánnal folytatta az összecsapást. Ezt megelőzően nyolc éve, 2017 áprilisában játszott egymással gól nélküli döntetlent a két együttes, és a játék képe alapján benne volt a pakliban, hogy ezúttal sem születik gól. A Bayern fél gőzzel futballozott, szemlátomást nem erőltette meg magát, úgy tűnt, beéri egy ponttal is, míg a hazaiak sehogy sem tudták feltörni a bajorok védelmét. A Bayernnek egy óra elteltével sem volt kaput eltaláló lövése, ami azért elég ritkán fordul elő. Csak összehasonlításképpen: a két csapat legutóbbi csatáján, a decemberi kupameccsen tíz kapura lövésük volt a münchenieknek. Igaz, veszítettek 1–0-ra, és hasonló eredménnyel bizonyára most is kiegyezett volna a Leverkusen. A hazaiakon nem is múlt semmi, mentek előre becsülettel, szögletet követően Tella fejese után a gólvonalról mentett Ito Hiroki. Vincent Kompany, a bajorok vezetőedzője sem volt elégedett a látottakkal, bő húsz perccel a vége előtt egyszerre négyet is cserélt, megpróbálva ezzel felfrissíteni a kissé álmoskásan futballozó Bayernt.

Hetvenhárom perc elteltével aztán Harry Kane lövése révén elkönyvelhetett kapura tartó kísérletet a vendégegyüttes, más kérdés, hogy nem volt különösebben veszélyes a próbálkozás. A végén majdnem jött a csattanó, de Alejandro Grimaldo közeli lövését védte Neuer, a kipattanót pedig Wirtz a jobb kapufa mellé lőtte. Sokkal jobban küzdött és jobban akarta a győzelmet a Leverkusen, de a Wolfsburg elleni mérkőzés után ezen a találkozóján sem született gól, azaz két forduló alatt négy pontot hullajtott el. A 0–0 pedig azt jelenti, hogy Xabi Alonso hatodik alkalommal sem kapott ki a Bayerntől, de ennek önmagában aligha örül. Ő is tudja, hogy a helyzetek alapján és több szerencsével nyerhettek volna, így viszont maradt a két rivális között a nyolcpontos különbség. Az elitligákban sehol máshol sem vezet ekkora különbséggel az éllovas, így szép lassan kijelenthető, hogy kezd eldőlni a bajnoki cím sorsa, és a Bayern visszahódítja a trónt. Persze ehhez a folytatásban a szombatinál sokkal jobb teljesítményre lesz szüksége.

Azért azt érdemes megjegyezni, hogy a bajorok sorozatban öt győztes mérkőzés után ikszeltek, és ebben az idényben először nullázták le őket a bajnokságban. Ezt megelőzően tavaly márciusban, a Dortmund ellen otthon 2–0-ra elveszített találkozón fordult elő, hogy a csapat nem szerzett gólt a Bundesligában. Írhatnánk, hogy ez a Leverkusen védelmét dicséri, de nem voltak túl nagy nyomás alá helyezve. Mégis az az érzésünk, hogy a csalódást keltő 0–0 után talán a Bayern-drukkerek szomorkodnak a legkevésbé. 0–0

„Játszottunk néhány ocsmány döntetlent az idényben, ez most nem volt olyan. A Bayern alapvetően megsemmisíti az ellenfeleit, minket nem tudott, mert nagyon jól játszottunk. Mindent megtettünk a győzelemért, csak a gól hiányzott. Nyolcpontos hátrány ide vagy oda, nincs vége az idénynek” – Xabi Alonso, a Bayer Leverkusen vezetőedzője a sport1.de oldalon „Talán volt egy kis szerencsénk is, hogy megúsztuk kapott gól nélkül a mérkőzést. Összességében elégedettek lehetünk az eredménnyel. Nyerni akartunk, de őszintén szólva nem érdemeltük volna meg, a Leverkusennek nagyon jó napja volt”– Manuel Neuer, a Bayern München kapusa a Sky Sportsnak VÉLEMÉNYEK

„Nem erre számítottam… Noha izgalmas volt a két német élcsapat szombat esti rangadója, a színvonal jócskán elmaradt a remélttől, sajnálom, hogy nem láthattunk oda-vissza lüktető párharcot. A Leverkusennek voltak nagyobb helyzetei, összességében ellenfele fölé nőtt, a Bayern játékosai ráadásul mintha el is fáradtak volna a második félidő közepére. Ezzel a döntetlennel mindenesetre a müncheniek jártak jobban, mert így megmaradt a nyolcpontos előnyük a második helyezett Leverkusennel szemben, s nem tudom elképzelni, hogy a folytatásban annyit hibázzanak, hogy kicsúszik a kezükből a bajnoki cím. Szerintem eldőlt. Ugyanakkor kiemelném, hogy mindkét együttes Európa élmezőnyéhez tartozik, a játékerő és a futballisták képességei alapján messzire juthatnak a Bajnokok Ligájában. A Bayernnél ráadásul kimondott cél a döntőbe jutás, hiszen a sorozat utolsó mérkőzését a müncheni Allianz Arénában rendezik. Igaz, újabban nem tűnik nekem igazán meggyőzőnek a csapat játéka. Meglátjuk” – Bódog Tamás, ötszörös válogatott hátvéd, az Ulm és a Mainz színeiben összesen 36 Bundesliga-meccsen szereplő játékos NS-SZAKÉRTŐ