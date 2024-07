A Bayern München bejelentette a portugál középpályás szerződtetését

A 29 éves játékos már tavaly is nagyon közel állt ahhoz, hogy a bajorokhoz igazoljon, de az átigazolási időszak utolsó napján a Fulham végül visszamondta a transzfert, mert nem talált megfelelő pótlást Palhinhának, ám a müncheniek idén nyáron sem mondtak le a portugál válogatottal az Európa-bajnokságot is megjáró Palhinháról. Nemrég arról számolt be Fabrizio Romano átigazolási ügyekben jártas olasz újságíró, hogy a Bayern 43.2 millió fontot (plusz bizonyos feltételek teljesülése esetén további 4.2 millió fontot) fizet a Fulhamnek Palhinha játékjogáért.