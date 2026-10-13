Nagyapa, sikerült! – interjú Lukács Dániellel; a Farkas név újra szép lesz...

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

A válogatott négy NL-mérkőzésén kezdett, Grúzia ellen Kerkez Milos győztes fejesét készítette elő, majd a hétvégén Győrben ő döntötte el a rangadót. Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója nagypapájáról, a fodrászatról és a bőrére került gyerekrajzról is beszélt a lapunknak adott interjúban. A Nemzetek Ligája meccsekről azt mondta, „az első két mérkőzés nem úgy sikerült, ahogyan terveztük, kaptunk is hideget-meleget. Magunk között megbeszéltük, hogy ennél több van bennünk. A hazai ukrán meccs után felálltunk, Észak-Írországban már nem kaptunk gólt, majd jött a két győzelem. Jó erőkből áll az ukrán válogatott, ezért a nagyszombati sikernek különösen nagy értéke van.” Kérdeztük természetesen arról is, mi a titka, hogy az NB I-ben kilenc forduló után élen áll a Puskás Akadémia, s arról is, hogy amikor 22-23 évesen elgondolkodott azon, van-e még értelme folytatni a futballt, tényleg fodrásznak akart-e állni?

A Farkas testvérek – 17 esztendős Erik és a 19 éves Patrik – a közelmúltban profi szerződést írtak alá a Liverpoollal. Az édesapa, Farkas Csaba szerint a futball mellett a kemény munka, a következetesség és a családi értékek ugyanilyen fontosak, a cél pedig nem változott: fiai lehetőleg jó játékosok, de mindenekelőtt még jobb emberek legyenek. „Amikor négyéves korukban elkezdtem velük foglalkozni, még egyáltalán nem az volt a cél, hogy profi sportolókká váljanak. Nekem az volt a legfontosabb, hogy egészséges gyerekek legyenek, szeressék meg a sportot, és személyiségükben is fejlődjenek. Ugyanilyen büszke vagyok a fantasztikus nagylányomra, Grétára, aki mellettünk a futball világában nőtt fel és csodálatos angol tudással, valamint a szakmai képzés elvégzésével menedzseri szinten képviseli az öccseit.” Erik már a korosztályos angol válogatottban is szerepelt.

A napokban a Testnevelési Egyetemen tartott előadást a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetséget irányító Thomas Konietzko, akivel a sportág megújulásáról, a formabontó magyar kezdeményezésről és a szegedi világbajnokságról is beszélgettünk. „Ha mindent a megszokott módon folytattunk volna, aligha éljük túl az olimpiai mozgalom megújulását – mondta lapunknak a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (új nevén Paddle Worldwide) német elnöke, aki 2021 óta irányítja a szervezetet. – Egyetlen változás önmagában nem javította volna a helyzetünket, ezért különböző intézkedésekre volt szükség, amelyek egytől egyig azt a célt szolgálták, hogy továbbra is relevánsak maradjunk.” Thomas Konietzko beszélt arról is, hogy jövőre olimpiai kvalifikációs vb-t rendeznek Magyarországon: „Sokat jelent, hogy visszatérhetünk Szegedre, a Maty-éri pálya az egyik legjobb helyszín a világon.”

Tíz nap híján tíz hónap telt el Kinyik Ákos 199. és 200. NB I-es mérkőzése között: a paksiak 33 éves védője januári térdszalag-szakadása után remek játékkal, góllal jubilált szombaton az MTK Budapest ellen. A sérülés még januárban a beleki edzőtáborban, a lengyel LKS Lódz elleni mérkőzés 30. percében egy passz során érte: kicsit meglökték, azonnal érzett egy reccsenést a térdében, és miután elesett, nem tudott ráállni a lábára. „Már a sérülés pillanatában tudtam, nem néhány napos kihagyás lesz, és még Törökországban kiderült, elülső keresztszalag-szakadásom van – tekerte vissza az idő kerekét a paksi játékos. – Korábban nem volt ennyire súlyos sérülésem. Kereken nyolc hónap után érkeztem el oda, hogy újra pályára léphettem, ez akkor is jó érzés volt, ha még csak az NB III-ban tehettem. Aztán következett az élvonalbeli visszatérés, a kétszázadik fellépésem az első osztályban.”

Japánban foglalta keretbe kiemelkedő 2026-os szereplését Mocsári Bence: a 26 éves versenyző még május közepén Jokohamában első magyarként győzött a paratriatlonosok világbajnoki sorozatában, majd öt hónappal később Csibában világkupasikerrel zárta le. A bringa nagyon jól ment neki, az előnye már jócskán perc felett volt, amikor a második körben a sós víz megtette hatását, gyomorproblémák miatt néhány másodpercre meg kellett állnia. Viszont utána hamar összeszedte magát, mint mondta, szerencsére nem kellett belehalnia a versenybe. Ettől kezdve már biztosra ment és nem a legjobb futóidőre. Nem ez volt az egyetlen vk-sikere az idén, július közepén Tatán sikerült megvédenie a címét. Ezt már kétszeres Európa-bajnokként tehette meg, miután a nyár elején Tarragonában pályafutása második Eb-aranyérmét nyerte meg.

Ugyan a Kazincbarcika és a MAFC visszalépésének köszönhette az Extraliga-indulást a MEAFC-Peka Bau férfi röplabdacsapata, ám a miskolciak, ha már megkapták a lehetőséget, élnének is vele, és kiharcolnák a bennmaradást, sőt, vezetőedzőjüknek merészebb álmai is vannak… A gárda az előző bajnokságban bejutott a legjobb nyolc közé, s végül a nyolcadik helyen zárt úgy, hogy hét egyetemista is kerettag volt. „Eddig amatőr csapatnak számítottunk, a mostani viszont már félprofi gárda, a kubai Yonni Iglesias Hechavarria személyében sikerült nagyon magas szintű feladót is igazolnunk, s több olyan játékos is hozzánk igazolt, akik már idehaza és külföldön is bizonyítottak” – nyilatkozta lapunknak Kovács Zoltán vezetőedző, aki mer nagyot álmodni, hiszen az első négybe kerülésben reménykedik.

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