Adiós – 4 oldalas búcsú Messitől; Varga Barnabás visszatérhet

A Nemzeti Sport

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Buenos Airesben az argentin válogatott elbúcsúztatta Lionel Messit. Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója épp úgy könnyezett, mint a csapattársak és 85 ezer néző a lelátón. Négyoldalas kivehető összeállításunkban nem csupán Messi pályaívének legfontosabb pillanatait, a nem is olyan kevés magyar szálat, valamint a részletes válogatottstatisztikát közöljük, de megszólal a Benin elleni búcsúmeccset a helyszínen megtekintő argentin újságíró éppúgy, mint azon világsztárok sora, akik csapattársként vagy ellenfélként találkoztak a pályán a 39 éves legendával.

Tóth Milán útja az ózdi hintától a nagyszombati gólig. Az ukránok elleni Nemzetek Ligája-diadal egyik hőse Bodnár Zalánnak a kezdetekről ugyanolyan lelkesen számolt be, mint a Szombathelyen, a grazi fakóban vagy a Vasassal az NB II-ben töltött évekről, és azt is elmondta, hogy mennyivel nagyobb terhelést kapott a nemzeti tizenegyben, mint korábban bármikor.

Varga Barnabásról pedig remek hír érkezett! Görög források állítják, továbbá Borbola Bencének személyesen Marko Nikolics AEK-edző is azt mondta, hogy közeleg a visszatérés, az optimisták szerint már a jövő héten…

Bodnár Attila csodálatos története: vakfocistaként a látók között. Több mint húsz év után játszott újra látók között a Vasas egykori ifistája, aki tizenévesen teljesen elveszítette látását, egy szaruhártyaműtét után azonban nemrégiben újra elkezdett érzékelni némi fényt – Csillag Péter együtt élte meg vele a nagy vissza­térést.

És még: a Cristiano Ronaldo-saga szerdai eseményei; Dombi Tiborék a Fradi ellen készülnek; a Veszprém, a Fradi-pólósok és a Falco európai kupacsatái; majdnem érem a cselgáncs-vb-n.

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