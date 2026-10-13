András és Szudi maradt talpon a magyarok közül az asztalitenisz egyéni Eb-n

Érezhető volt, hogy a kedd vízválasztó lesz a mienk számára a ljubljanai egyéni Európa-bajnokságon: férfi és női egyesben lezárulnak a selejtezők, a párosoknál pedig az első főtáblás fordulóban mindenképpen előrébb rangsorolt duók ellen kell asztalhoz állni. Nos, az aggodalom nem volt alaptalan, olyannyira, hogy egyesben Dohoczki Nóra, Nagy Rebeka és Pétery Johanna a második Nagy Judit pedig a harmadik helyen végzett a csoportjában, ami kevés volt a főtáblára jutáshoz, az pedig már korábban eldőlt, hogy női párosban sem leszünk érdekeltek a legjobb 32 között. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy a Szántosi Dávid, Nagy Judit vegyes párosunk négy játszmában kikapott a főtábla első körében, levonható a következtetés, miszerint női vonalon a magyar küldöttség számára máris véget ért az Eb.

A férfiaknál csak hajszállal jobb a helyzet, András Csaba és Szudi Ádám is sikerrel jutott túl a kvalifikáción, ők a legjobb 64 között folytathatják, a kettejük alkotta páros azonban nagy csatában alulmaradt a 16 közé jutásért zajló találkozón, s hasonlóan járt a sorsolásnál kifejezetten peches Szántosi Dávid, Milo De Boer magyar, holland kooperáció, amelynek az első helyen kiemelt, egyben címvédő francia Lebrun testvérekkel szemben nem volt esélye.

ASZTALITENISZ

39. EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

Férfiak. Egyes. Selejtező

12. csoport: András Csaba–Sisanovas (litván) 3:1 (3, 4, –10, 5)

20. csoport: Szudi Ádám–Sutov (fehérorosz) 3:0 (7, 7, 5)

Páros. A 16 közé jutásért

A Lebrun, F. Lebrun (francia)–Szántosi Dávid, De Boer (magyar, holland) 3:0 (3, 7, 6)

Kozul, Jorgic (szlovén)–András, Szudi 3:1 (6, –2, 1, –8, 9)

Nők. Egyes. Selejtező

10. csoport: Bergand (svéd)–Dohoczki Nóra 3:2 (–9, –9, 4, 7, 10)

11. csoport: Skerbinz (osztrák)–Nagy Rebeka 3:1 (–10, 8, 9, 4)

31. csoport: Pétery Johanna–Stasevska (lett) 3:0 (8, 3, 4)

Vegyes páros. A 16 közé jutásért

Mladenovic, Ni Xialian (luxemburgi)–Szántosi, Nagy Judit 3:1 (5, 10, –9, 8)

