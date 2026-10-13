A liverpooli Farkas testvérek édesapja: „A profi szerződés után is folytatni kell a munkát”

– Szegedről indulva, és még parkokban, grundokon edzve mikor tudatosult önben, hogy Erikből és Patrikból akár profi labdarúgó lehet?

– Amikor négyéves korukban elkezdtem velük foglalkozni, még egyáltalán nem az volt a cél, hogy profi sportolók legyenek. Nekem az volt a legfontosabb, hogy egészséges gyerekek legyenek, szeressék meg a sportot, és személyiségükben is fejlődjenek. Az évek során egyre tudatosabbá vált minden – válaszolta lapunknak Farkas Csaba, a világhírű Liverpoolnál pallérozódó 17 esztendős Erik és a 19 éves Patrik édesapja.

– A szülői és a mentori szerepet hogyan tudta összeegyeztetni?

– Nehezen, ezt is meg kellett tanulnom, de a párom, Linda mindig segített átlendülni az akadályokon. Én szigorú, elkötelezett, szenvedélyes ember vagyok, dolgozik bennem egyfajta fanatizmus. Ha valamit jól végeztek, azt elmondtam, ha nem volt jó, kritikát kaptak. Ami jó, azt meg kell dicsérni, ami rossz, azt ki kell mondani, és azon kell dolgozni, hogy jobbá váljon. Mindig mondtam nekik: én az édesapjuk vagyok, és akkor is szeretem majd őket, ha nagyszerű futballisták lesznek, és akkor is, ha nem jutnak el erre a szintre. Ezt a kettős szerepet egy barátom, Atyimov Sándor fogalmazta meg a legjobban: Vidd végig, ez egy isteni elrendeltetés számodra.

– Mindkét fia profi szerződést írt alá a Liverpoollal. Apaként hogyan dolgozza fel ezt a büszkeséget és felelősséget?

– A párommal életünk legnagyobb eredménye a gyermekeink születése mellett, hogy idáig eljutottunk. Mérhetetlenül büszkék és nagyon boldogok vagyunk. Erik tizenhét esztendősen három plusz két éves szerződést kapott, ami óriási szó, de tudjuk, hogy még nincs vége. Folytatni kell a munkát. Itt kell továbbá megjegyeznem, ugyanilyen büszkék vagyunk fantasztikus nagylányunkra, Grétára, aki mellettünk a futball világában nőtt fel, és csodálatos angoltudással, valamint a szakmai képzés elvégzésével menedzseri szinten képviseli az öccseit.

A teljes interjút a Nemzeti Sport szerdai lapszámában olvashatják.