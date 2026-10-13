Az ETO könnyed győzelemmel vette el az Esztergom veretlenségét a női kézilabda NB I-ben

Igazából csak 4–4-ig tudta tartani a lépést az Esztergom, ezt követően elkezdett leszakadni, viszont 10–8-as hazai vezetés után szét is esett a játéka. Az ETO 20–8-ra ellépett, a vendégek 14 (!) perces gólcsend után voltak képesek újra betalálni, ekkorra azonban már eldőlt a mérkőzés. A címvédő győriek könnyed sikerrel maradtak százszázalékosok, és vették el Elek Gábor csapatának veretlenségét. 41–24

A zöld-fehéreknél Sandra Toft 50, Hatadou Sako 36 százalékos hatákonysággal védett – tíz és nyolc lövést hárítottak –, míg Dione Housheer tíz kísérletből nyolcszor volt eredményes, Sarah Bouktit és Bo van Wetering pedig minden lövéséből gólt szerzett. Az esztergomiak legeredményesebb játékosa Kovács Anett volt hat találattal.

NŐI KÉZILABDA NB I

6. FORDULÓ

GYŐRI AUDI ETO KC–MOL ESZTERGOM 41–24 (21–10)

Győr, 1734 néző. Vezette: Hargitai, Markó

GYŐR: S. TOFT – Hovden 1, HOUSHEER 8 (2), Elver 4, Brattset Dale 3, Th. Rushfeldt Deila 3, VAN WETERING 7. Csere: SAKO (kapus), Dulfer, Nze Minko 3, BOUKTIT 7 (2), Zákányi 3, Stanko 1, Győri-Lukács 1. Edző: Per Johansson

ESZTERGOM: Bukovszky – KOVÁCS ANETT 6, Faragó Luca, Szmolek 2, Faragó Lea 2, Varga Emília 1, Ballai A. 2. Csere: Parák (kapus), Ballai B., JACQUES 4, Fehér L. 1, Vártok, Kisfaludy, Agócs 3, Kozma 1, Bohner 2 (2). Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 8. perc: 6–4. 13. p.: 9–6. 20 p.: 13–8. 25. p.: 18–8. 35. p.: 22–14. 41. p.: 25–16. 49. p.: 31–19. 55. p.: 37–21

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Számunkra a legfontosabb a megfelelő védekezés megtalálása volt, ami sikerült is a mérkőzés nagy részében, ezzel elégedettek lehetünk. Az pedig pluszpozitívum, hogy néhány játékosnak örvendetesen javult a formája.

Elek Gábor: – Lendületes kézilabdát mutatott az ETO, jelenleg ennyi a különbség a két csapat között. Saját szintünkön kimerítő mérkőzésen vagyunk túl, sok a hiányzónk, a fiatalok addig tudtak helytállni, amíg szusszal bírták.

A TOVÁBBI PROGRAM

SZERDA

18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–FTC-Toyota Kovács

CSÜTÖRTÖK

18.00: Moyra-Budaörs United Shipping–DVSC Skyline

PÉNTEK

18.00: Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC (Tv: Sport1)

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Eszterházy SC

SZOMBAT

17.00: NEKA–Vasas SC

17.00: MTK Budapest–Váci NKSE