Nemzeti Sportrádió

Marco Rossi a 90. meccsére nagy győzelmet kapott; Puskás Martin Phillip Cocutől is tanul

SZ. M.SZ. M.
2026.10.06. 23:45
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Marco Rossi a 90. meccsére nagy győzelmet kapott. A szerencséről, a legnagyobbakról, az elköteleződésről, Sallai Roland és Varga Barnabás helyzetéről is beszélt Ukrajna legyőzését követően Marco Rossi, no meg arról, hogy megvan Willi Orbán párja a védelem tengelyében. Kamler János írása

Puskás Martin Phillip Cocutől is tanul. A 27 éves Puskás Martin a PSV U16-os csapatának asszisztenseként fejlődésre ösztönző közegben dolgozik, miközben hosszú távon felnőttcsapat vezetőedzője szeretne lenni. A szakemberrel Borsos László beszélgetett

Négy hónap után védhet újra Varga Bence. Demjén Patrik balesete, sérülése után lett (ismét) az MTK Budapest kapusa Varga Bence, akinek ugyan nyár óta nem volt csapata, most mégis jó esély kínálkozik arra, hogy a hétvégi fordulóban vele kezdődjön a csapat összeállítása. Zombori András írása

Ide figyeljetek, fiatalok! Amíg a nála 10-15 évvel fiatalabb versenyzők élet-halál harcot vívnak az F1-ben maradásért, Fernando Alonso már a 2027-es szerződéssel a zsebében teljesít újra meg újra erőn felül. A hétvégén Malajziában pontszerzéssel bizonyított „az öreg”. Zsoldos Barna összeállítása

Kiss Grétával visszatérnek a sikerek is Balatonfüredre? Az előző két bajnokságot az utolsó helyen zárta a Szent Benedek Röplabda Akadémia, a héten rajtoló idénynek azonban ennél jóval merészebb tervekkel vág neki. A röplabdázót Karádi Zoltán kérdezte

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