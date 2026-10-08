Nemzeti Sportrádió

Borbély Balázs: Ha nem a futballt választom, talán orvos lennék; Kulcsjátékosok hiánya okoz fejfájást Liverpoolban

SZ. M.SZ. M.
2026.10.08. 23:00
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A Nemzeti Sport
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Borbély Balázs: Ha nem a futballt választom, talán orvos lennék. Gyerekként a kertben dolgozott, játékmackóit fecskendővel gyógyította, és előfordult, hogy a bizonyítványa miatt a szomszédos faluban kötött ki – Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a népligeti irodájában beszélt lapunknak a csallóközi évekről, a németországi magányról és arról, hogyan találta meg újra a helyét, amikor sérülése miatt összeomlott az élete. Borbola Bence interjúja

Szalai József: Szerény srác vagyok, az is maradok. Szalai József esete is mutatja, alázatos munkával megvalósíthatók az álmok: a Paksi FC 24 esztendős támadója nemcsak meghívót kapott Marco Rossitól a szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt, hanem hétfőn Nagyszombatban pályára is lépett Ukrajna ellen, mi több, úgy is szerepet vállalt a győztes gólban, hogy a támadásnál labdába sem ért. A futballistával Zombori András beszélgetett

Kulcsjátékosok hiánya okoz fejfájást Liverpoolban. Többen is sérülten tértek vissza a Liverpoolba a válogatottól a Manchester City elleni bajnoki előtt, viszont jó hír, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is remek formában várja a vasárnapi rangadót. Judi Ádám háttéranyaga

Rosta Miklós: Egyre jobban kezdjük felvenni a ritmust. Rangadó vár az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatára a Bajnokok Ligája csoportkörében: szombat este a portugál Sporting érkezik a Pick Arénába. A kulcsmeccs előtt Rosta Miklóssal, a magyar együttes beállójával beszélgettünk. Szendrei Zoltán írása

Két éve egy makacs sérülés hátráltatja Albek Annát, aki a tovább nem halogatható műtétről, valamint a Metzcel nyert BL-győzelem kulisszatitkairól és nehézségeiről is beszélt lapunknak. A válogatott kézilabdázót Nedelykov Tamás kérdezte

Afrika először – hamarosan útra kelnek ifjú olimpikonjaink Szenegálba. Október végén történelmet ír az olimpiai mozgalom: Szenegálban rendezik meg az első afrikai ötkarikás sporteseményt. A láng már fellobbant Athénban, bejárja Szenegált, az érmek is elkészültek. A fiatalok seregszemléje az egész kontinensnek történelmi pillanat és hatalmas szervezési teszt. Csisztu Zsuzsa írása

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