Nemzeti Sportrádió

Gulyás Michelle: Erre a sportágra születtem; Plamen Andreev: lusta csatárból jó kapus

SZ. M.SZ. M.
2026.10.09. 23:37
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Gulácsi Péter NS-ajánló Gulyás Michelle

A Nemzeti Sport
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Gulyás Michelle; „Erre a sportágra születtem”. Sportrajongók sokasága emlékezetébe vésődött be örökre a kép, ahogyan Gulyás Michelle átszakítja a célszalagot a versailles-i kastélyparkban. Az akkor 23 éves öttusázó a sportág utolsó olimpiai bajnoka, azé a sportágé, amelyben még szerepelt a lovaglás. Az ötkarikás arany értelemszerűen sok változást hozott az életébe, az ismertség, a népszerűség, a vidámság mellé sérüléseket is, ám ő ezzel is igyekszik megbirkózni. Mert bár nem ilyenre vágyott, a kihívások világéletében éltették őt. Kovács Erika interjúja

Plamen Andreev: lusta csatárból jó kapus. Tizenhárom esztendősen lett kapus, négy évvel később pedig már a Levszki Szófia csapatkapitánya volt Plamen Andreev, a DVSC bolgár játékosa, aki a Ferencváros elleni szombati bajnokit megelőzően mozgalmas pályafutásáról beszélt Borsos Lászlónak

Krajcsovics Ábel: Hintába akarom ültetni a védőt. Tizenöt esztendős korától öt éven át nevelkedett Kispesten a nagyhegyesi Krajcsovics Ábel, vasárnap az Újpest FC színeiben tér vissza a Bozsik-stadionba – és ha már a legutóbbi fordulóban elkönyvelte idénybeli első bajnoki gólját, örömmel megszerezné a következőt. A futballistával Galambos Dániel beszélgetett

Nuno Campos jelmondata: Ne féljünk senkitől! A nyáron Zalaegerszegről Bukarestbe szerződő Nuno Campos irányításával új szintre emelkedett a Dinamo, amely vezeti a bajnokságot. A ZTE FC korábbi vezetőedzője lapunknak beszélt a romániai mindennapokról, a csapat játékáról, a zalai barátokról és az esetleges magyarországi visszatérésről is. Judi Ádám interjúja

Hatalmas kihívás, de teljesíthető! Nehéz feladatra vállalkozott Andrásfi Tibor: az olimpiai bajnok férfi párbajtőrcsapatot kell visszakormányoznia a siker útjára – és lehetőleg „elvinnie” Los Angelesbe is. Kovács Erika írása

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Gulácsi Péter NS-ajánló Gulyás Michelle
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