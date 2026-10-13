Nemzeti Sportrádió

Torna-vb: tajtékzik az orosz szövetség, a világbajnok Melnyikovát továbbra sem engedik be Hollandiába

CSISZTU ZSUZSACSISZTU ZSUZSA
2026.10.13. 22:42
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Oroszország Angelina Melnyikova torna-vb
Hiába kaptak időközben többen vízumot az orosz tornászdelegációból, a három legnagyobb név, köztük a regnáló összetett világbajnok Angelina Melnyikova továbbra sem utazhat a rotterdami világbajnokságra. Az orosz szövetség szerint a holland hatóságok döntése súlyosan sérti az olimpiai kvalifikáció egyenlő feltételeit.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, komoly bizonytalanság övezte az orosz tornászválogatott rotterdami világbajnoki részvételét, miután a holland hatóságok késlekedtek a vízumkérelmek elbírálásával. A helyzet azóta részben rendeződött, hiszen az International Gymnast Magazine legfrissebb, információi szerint több orosz versenyző is megkapta a beutazási engedélyt, így a férfiválogatott teljes csapattal állhat rajthoz. A nőknél azonban éppen a legnagyobb esélyesek hiányozhatnak.

A holland hatóságok ugyanis elutasították a regnáló összetett világbajnok Angelina Melnyikova, a tokiói olimpiai csapatbajnok Viktoria Lisztunova, valamint a 2026-os Európa-bajnoki összetett ezüstérmes Anna Kalmikova vízumkérelmét. Melnyikova különösen nagy veszteség lenne az oroszok számára, hiszen a klasszis több számban is aranyesélyesként érkezett volna Rotterdamba.

Az orosz tornaszövetség valósággal tajtékzik a döntés miatt. Közleményében a holland hatóságok eljárását a legerősebb versenyzők tudatos kizárására irányuló kísérletnek, közvetlen diszkriminációnak és az olimpiai kvalifikáció egyenlő feltételei súlyos megsértésének nevezte. A szervezet a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz és a World Gymnasticshez fordul, kérve a történtek kivizsgálását.

A rotterdami világbajnokság október 17-én kezdődik, és különösen nagy a tétje, hiszen ez az első csapatkvalifikációs állomás a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A férfi- és női csapatverseny első három helyezettje közvetlen olimpiai kvótát szerezhet, így a legjobb tornászok távolmaradása nem pusztán egy világbajnoki éremesély elvesztését jelenti, hanem akár egy teljes olimpiai ciklusra is kihatással lehet.

Az ügy túlmutat a tornasporton. Tavaly a jakartai világbajnokság előtt az izraeli tornászok, köztük az olimpiai és világbajnok Artjem Dolgopjat beutazását akadályozták meg az indonéz hatóságok. Most Hollandiában az orosz és fehérorosz sportolók részvétele körül alakult ki hasonlóan súlyos politikai és sportdiplomáciai konfliktus. A nemzeti szimbólumok használatának korlátozásáról korábban már külön is írtunk, a mostani ügy azonban ennél jóval súlyosabb kérdést vet fel: egyáltalán rajthoz állhatnak-e a versenyzők egy kvalifikációs világbajnokságon?

Különösen figyelemre méltó mindez annak fényében, hogy a NOB elnöke, Kirsty Coventry több korábbi nyilatkozatában is hangsúlyozta: a sportolók versenyzési lehetőségeinek megítélésekor nem a politikai környezetnek, hanem a sport alapelveinek kell érvényesülniük, és egyetlen versenyzőt sem érhet hátrányos megkülönböztetés származása vagy nemzetisége alapján.

 

Oroszország Angelina Melnyikova torna-vb
Legfrissebb hírek

Torna-vb: az oroszok és fehéroroszok mégsem használják zászlójukat és himnuszukat

Torna
6 órája

Itt a csapat a rotterdami torna-világbajnokságra

Egyéb egyéni
2026.10.02. 08:59

Az Európai Röplabdaszövetség is engedélyezte az oroszok visszatérését

Röplabda
2026.10.01. 11:32

A vizes világversenyek rendezőinek garantálniuk kell az orosz és a fehérorosz sportolók beutazását

Úszás
2026.09.16. 19:28

Oroszország 2027-től ismét rendezhet világversenyeket tekvandóban

Egyéb egyéni
2026.09.15. 14:55

Coe: Rendezni kell az orosz atléták elleni szankciók ügyét

Atlétika
2026.09.13. 14:43

Orosz szálak és FIFA-védelem: sikkasztási botrányba keveredett a korábbi sztárcsatár, Samuel Eto’o

Minden más foci
2026.09.11. 16:20

Kamila Valijeva továbbra sem kap semleges státuszt, így nem versenyezhet

Egyéb egyéni
2026.09.10. 18:26