Torna-vb: tajtékzik az orosz szövetség, a világbajnok Melnyikovát továbbra sem engedik be Hollandiába

Ahogy arról korábban beszámoltunk, komoly bizonytalanság övezte az orosz tornászválogatott rotterdami világbajnoki részvételét, miután a holland hatóságok késlekedtek a vízumkérelmek elbírálásával. A helyzet azóta részben rendeződött, hiszen az International Gymnast Magazine legfrissebb, információi szerint több orosz versenyző is megkapta a beutazási engedélyt, így a férfiválogatott teljes csapattal állhat rajthoz. A nőknél azonban éppen a legnagyobb esélyesek hiányozhatnak.

A holland hatóságok ugyanis elutasították a regnáló összetett világbajnok Angelina Melnyikova, a tokiói olimpiai csapatbajnok Viktoria Lisztunova, valamint a 2026-os Európa-bajnoki összetett ezüstérmes Anna Kalmikova vízumkérelmét. Melnyikova különösen nagy veszteség lenne az oroszok számára, hiszen a klasszis több számban is aranyesélyesként érkezett volna Rotterdamba.

Az orosz tornaszövetség valósággal tajtékzik a döntés miatt. Közleményében a holland hatóságok eljárását a legerősebb versenyzők tudatos kizárására irányuló kísérletnek, közvetlen diszkriminációnak és az olimpiai kvalifikáció egyenlő feltételei súlyos megsértésének nevezte. A szervezet a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz és a World Gymnasticshez fordul, kérve a történtek kivizsgálását.

A rotterdami világbajnokság október 17-én kezdődik, és különösen nagy a tétje, hiszen ez az első csapatkvalifikációs állomás a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A férfi- és női csapatverseny első három helyezettje közvetlen olimpiai kvótát szerezhet, így a legjobb tornászok távolmaradása nem pusztán egy világbajnoki éremesély elvesztését jelenti, hanem akár egy teljes olimpiai ciklusra is kihatással lehet.

Az ügy túlmutat a tornasporton. Tavaly a jakartai világbajnokság előtt az izraeli tornászok, köztük az olimpiai és világbajnok Artjem Dolgopjat beutazását akadályozták meg az indonéz hatóságok. Most Hollandiában az orosz és fehérorosz sportolók részvétele körül alakult ki hasonlóan súlyos politikai és sportdiplomáciai konfliktus. A nemzeti szimbólumok használatának korlátozásáról korábban már külön is írtunk, a mostani ügy azonban ennél jóval súlyosabb kérdést vet fel: egyáltalán rajthoz állhatnak-e a versenyzők egy kvalifikációs világbajnokságon?

Különösen figyelemre méltó mindez annak fényében, hogy a NOB elnöke, Kirsty Coventry több korábbi nyilatkozatában is hangsúlyozta: a sportolók versenyzési lehetőségeinek megítélésekor nem a politikai környezetnek, hanem a sport alapelveinek kell érvényesülniük, és egyetlen versenyzőt sem érhet hátrányos megkülönböztetés származása vagy nemzetisége alapján.