Kleinheisler László: A hazám nem becsül meg; Nagy Ádámot ajánlották az Arsenalnak

A Nemzeti Sport

keddi számából ajánljuk:

Csíkszeredai szerződése lejárta óta nincs csapata Kleinheisler Lászlónak. Az 53-szoros válogatott játékos edzésben van, Ausztriában készül, hogy minél előbb bizonyítsa: 32 évesen sem szabad leírni. És hogy miért nem igazol Magyarországra? „Hát akkor elárulom: bizonyos időszakokban nem éreztem úgy, hogy a saját hazám kellőképpen megbecsül és tisztel. Különösen az fájt, amikor eljutott hozzám, méghozzá magyar kluboktól, hogy állítólag a fiam – aki autista – az oka, hogy nem akarnak engem, meg hogy ez a helyzet problémát jelent nekik…” Bodnár Zalán interjúja.

A Sallai, Gulácsi, Orbán trióval nyit a héten a BL alapszakasza. Magyarjainkat foglalkoztató csapatok közül kedden pályára lép a Galatasaray, a Villarreal és az RB Leipzig is, a továbbra sem százszázalékos Szoboszlai Dominik viszont szerdán aligha lesz ott a Liverpool meccskeretében.

Arsene Wenger „szeme” Köveskálon dolgozik. A kétezres évek elején az Arsenal játékosmegfigyelőjeként dolgozó német Thomas Kost, a Balaton-felvidéken letelepült korábbi Bundesliga-edző a veszprémi Hátsó füves-kiállításon beszélt a „futballhalott” településen indított gyerekfoci-iskola tanulságairól és a világhírű francia edző személyes biztatásáról. No meg arról, hogy anno Nagy Ádámot is Wenger figyelmébe ajánlotta…

És ha kedd, akkor Junior: az egykori legendás vívómesterről, Gerevich Györgyről elnevezett nevelőedzői díj 2026-os díjazottjaival.

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