Biztos jó, ha feljutunk az A-ligába?; Tóth Milán sírni tudott volna a sérülése után

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Exkluzív interjút adott lapunknak Marco Rossi. A labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem sok pozitívumot lát abban, hogy a négy NL-találkozót ezúttal 11 nap alatt kellett lejátszani. „Az UEFA nyilvánvalóan a klubok kéréseit próbálta figyelembe venni, amelyek folyamatosan a túl sok mérkőzésre panaszkodnak. Csakhogy olyan évben, amelyben nincs Európa-bajnokság vagy vb, a válogatottak mindössze tíz meccset játszanak. Biztos, hogy éppen ezekkel van a probléma? Összevonták a szeptemberi és októberi időszakot, két hétig együtt lehettünk, de közben tíz-tizenegy nap alatt négy mérkőzést kellett lejátszanunk. Ez még a klubokban megszokottnál is nagyobb terhelést jelenthet.”

Mintegy nyolc hónapos kihagyás vár a Vasasban futballozó Tóth Milánra, aki még nem döntötte el, mikor, hol és melyik orvossal műtteti meg a bal térdét, amelyben elszakadt az elülső keresztszalag. „Egy sérülés sohasem jön jókor, de mondhatni, nekem most tényleg a lehető legrosszabbkor jött – válaszolta lapunk megkeresésére Tóth Milán. – Éppen a legjobban alakultak a dolgok, jól szerepelt a Vasas, jól ment a játék, jött a válogatottság, az ukránok elleni gól. Valamiért ennek most mégis így kellett lennie. Nem tudom meg nem történtté tenni a sérülést, bármennyire is szeretném, ezért igyekszem csak előre tekinteni, és csak arra összpontosítok, hogy erősebben térjek vissza.”

Múlt csütörtök óta a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata a fő téma a sportág berkein belül, miután az előző évadot 7. helyen záró klub segélykiáltásszerű bejelentéssel tudatta, nagy bajban van. Mintegy 100 millió forint hiányzik a költségvetésből, az önkormányzat pedig nem tudja előteremteni ezt az összeget. A vészhelyzet közepette az együttes bravúros győzelmet aratott az előző idény ezüstérmese, a Szolnok ellen. „Próbáltuk egyszerre komolyan meg lazán is venni a helyzetet. Egyfelől viccelődtünk, hogy elkezdjük-e a visszaszámlálást, másrészt megbeszéltük, hogy most aztán tényleg karaktert kell mutatnunk – mondta Ruják András, a soproniak 38 éves karmestere. – A lelátón a hangulat elképesztő volt, mintha a rájátszásban lennénk egy sorozatról döntő meccsen. Mi pedig megtettük azt a keveset, amire hatással tudunk lenni.”

Népsport mellékletünkben az 1956-os forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó történeteket elevenítünk fel. Köztük a holland úszónő, Ada den Haan történetét, aki pályafutása legnagyobb esélyét, a szinte biztos olimpiai aranyérmét bukta el azzal, hogy hazája – Spanyolországgal és Svájccal együtt – a magyarországi forradalmat eltipró szovjet katonai fellépés ellen az olimpia kihagyásával tiltakozott. A holland sportvezetőség 16 nappal a játékok november 22-i megnyitója előtt döntött a távolmaradásról, Ada den Haan azonban nem állt le a gyakorlással, és november 13-án Naardenben abszurd és szomorú körülmények között, egyedül szállt medencébe, hogy megdöntse a 200 méteres mellúszás világcsúcsát.

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