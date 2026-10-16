Radnóti Dániel: Kevés időm maradt túlgondolni a helyzetet; Dárdai Pál húzhatja keresztül Dárdai Pál terveit

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Radnóti Dániel: Kevés időm maradt túlgondolni a helyzetet. Másfél órán át forgolódott az ágyában a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzés előtt Radnóti Dániel, aki a fiatalszabálynak köszönhetően váratlanul a Ferencváros kezdőcsapatában találta magát – a jó teljesítménnyel kirukkoló húszéves kapus lapunknak elmondta, hogyan élte meg pályafutása eddigi legnagyobb lehetőségét. Borsos László írása



Dárdai Pál húzhatja keresztül Dárdai Pál terveit. Fontos mérkőzés előtt áll az Újpest, hiszen a kiválóan védekező és annál is hatékonyabban kontrázó éllovast, a Puskás Akadémiát fogadja – kiesési helyosztót és dobogós pozícióért zajló rangadót is rendeznek szombaton. Mohai Dominik háttéranyaga



„Nem kerülhet lövőhelyzetbe Skribek Alen”. Szombaton magyar idő szerint 17 órától rendezik az azeri bajnokság rangadóját, a Qarabag–Neftci mérkőzést, amelynek magyar vonatkozása is lesz: a hazai csapatot Várkonyi Bence, a vendégekét Skribek Alen erősíti. Judi Ádám írása



Csongvai Áron: Visszanyertem az önbizalmamat. A Saint-Étienne szurkolói már-már kedvencként kezelik, Marco Rossi pedig két Nemzetek Ligája-mérkőzésen is a kezdőcsapatba jelölte Csongvai Áront, aki a válogatottban szerzett tapasztalatairól, a benne lévő tüskéről és a franciaországi időszakáról is beszélt Borsos Lászlónak



Mexikói vb-titok: lágy drog szédíthette el a csapatot. Vezér volt a Bp. Honvédban és a labdarúgó-válogatottban, de nemigen tartott motivációs beszédet – a korábbi 32-szeres válogatott, világbajnokságot is megjárt Nagy Antal hetvenéves lett, és beszélt arról is, mi okozhatta az irapuatói, szovjetek elleni 6–0-s vereséget. Thury Gábor interjúja



Az asztalitenisz Európa-bajnokság rajtja előtt Harczi Zsolt úgy nyilatkozott, szeretné, ha lenne olyan szám, amelyben éremért küzdhetünk, Ljubljanában azonban ettől nagyon messze volt a magyar küldöttség. A szakmai igazgatót Szűcs Miklós kérdezte

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