Zachariassen a legek legje; Beszélgetés Szalai Gáborral

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Európa-ligás győzelem után, kisvárdai NB I-es fellépés előtt a Ferencváros, amelyben ragyogó teljesítményt nyújt Kristoffer Zachariassen. Öt éve másfél millió euróért érkezett az FTC-hez, s azóta a nemzetközi kupamérkőzések meghatározó alakja lett. Pedig volt már szélső, támadó középpályás, belső középpályás, sőt, szükség esetén a védelemben és a csatársorban is szerepelt. Az elmúlt öt esztendőben az FTC szinte teljes szakmai átalakulását végigélte. Dolgozott Sztanyiszlav Csercseszovval, Máté Csabával, Dejan Sztankoviccsal, Pascal Jansennel, Robbie Keane-nel, jelenleg pedig Borbély Balázs irányításával futballozik. A különböző elképzelésekhez újra és újra alkalmazkodnia kellett, miközben megőrizte egyik legfontosabb tulajdonságát: a kapu előtti veszélyességét. Talán ő minden idők legjobb Fradi-légiósa?

A Ferencvárostól kölcsönben a Marítimóban futballozó Szalai Gábor először adott interjút, mióta a Portugáliába igazolt. A 26 éves középhátvéd korábban a Lausanne-Sportban is légióskodott, így van összehasonlítási alapja a két ország futballjáról. „Magas színvonalú bajnokságba kerültem, amelyben rengeteg képzett futballista szerepel. Svájcban nagy hangsúlyt fektetnek az intenzitásra, a folyamatos átmenetekre, a játék sokszor egészen más ritmusban zajlik. Portugáliában is megvan a tempó, de itt valamivel nagyobb szerepet kapnak az egyéni képességek. Mindenesetre a portugál ligát valamivel erősebbnek gondolom a svájcinál.” Beszélt arról is, hogy „az élet Madeirán egészen más, mint amit korábban megszoktam, nagyon jól érzem magam a szigeten”.

Különleges mérkőzés vár vasárnap Dénes Vilmosra. A Debrecen támadója 2024 nyarán a másodosztályú Siófoktól szerződött Zalaegerszegre, ahol rögtön berobbant az élvonalba, majd szerződtette a belga Kortrijk. Egy külföldön töltött évad után a nyáron Debrecenbe igazolt, most pedig a ZTE ellen léphet pályára. „Zalaegerszegen lettem NB I-es játékos, mindig fontos lesz számomra a klub – mondta lapunknak a 21 éves támadó. – Azzal a céllal igazoltam a Zetéhez, hogy lépjek egyet előre a pályafutásomban, ami sikerült is, hiszen ki tudtam szerződni Belgiumba. Rengeteg szép emlék köt oda, például a Ferencváros elleni duplám hazai pályán vagy az Újpest elleni fordítás a Szusza Ferenc Stadionban, amikor a hajrában a gólommal egyenlítettünk, majd Medgyes Sinan találatával győztünk. Sok barátságot kötöttem, a legjobb viszonyt Bakti Balázzsal alakítottam ki, ő sincs már Zalaegerszegen, de tartjuk a kapcsolatot.”

Az MTK Budapesttől elszenvedett vereséget követően a vendég Vasastól nem Erős Gábor vezetőedző vett részt a sajtótájékoztatón, és nem is ő nyilatkozott az M4 Sportnak, hanem az angyalföldiek erőnléti edzője, Ferenczi István. Erős Gábor személyes okokra hivatkozva maradt távol. A sajtóban ezt követően az a hír terjedt el, hogy a szakembernek éles konfliktusa volt csapaton belül, ezért lemondott. Ezt azonban maga a szakember cáfolta a piros-kék klub honlapján megjelent közleményben, amely szerint a pletykák ellenére nincs szó arról, hogy távozna. Nagyon rossz hír ellenben az angyalföldiek számára, hogy Tóth Milán, az együttes válogatott támadója elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, és várhatóan nyolc hónapos kihagyás vár rá.

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