Megint olimpiáról álmodunk; Kár aggódni, Európa-liga-meccset játszik a Fradi

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Mint ismert, Budapest fontolgatja a 2036-os olimpiai pályázatot. Négyoldalas összeállításunkban felsorakoztattuk a rendezés melletti és elleni érveket, számba vettük a lehetséges hazai és külföldi helyszíneket, Gyulay Zsolt MOB-elnökkel és a 2024-es párizsi játékok vezérigazgatójával, Étienne Thobois-val pedig interjút is közlünk.

Csütörtökön újra pályán az El-ben a Ferencváros. Szerencsére az El-ben – tehetjük hozzá, hiszen a bajnokságban meglehetősen dadog a Borbély-csapat. Ennek az okait természetesen a Népligetben is keresik, és Borbola Bence is kísérletet tett a rejtély megoldására.

Bajnokok Ligája-forduló kedden és szerdán, pályán az európai elit. Csúcsmeccsek sokasága mindkét napon, és magyarból is jut a pályákra – a Liverpool – Villarreal meccsen például csak Gulácsi Péter szerepelt, és négyet kapott a Szoboszlai és Kerkez nélküli Liverpooltól, Varga kezdett, Vitális csereként állt be a Citytől nagy zakót kapó AEK-ba, Orbánnak és Sallainak pedig szerdán lesz jelenése. BL-összeállítás két oldalon.

Hasít a Veszprém, a jövőt építi a Szeged. Két férfi kézilabda BL-csapatunk jelenét és jövőjét, a rövidebb és a hosszabb távú építkezést egy oldalon dolgozta fel Vincze Szabolcs.

Ivkovicsné Béres Tímea 50 éves. A magyar női kosárlabda-történt egyik legkiválóbb centerével Bobory Balázs beszélgetett – volt miről.Ferencváros, Sopron és Pécs, légiósként Euróliga-győzelem, streetball-világbajnoki cím – és még Kareem Abdul-Jabbar is feltánik a történetek között…

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