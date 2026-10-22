NB I-es meccsre készül a Fradi; Koch Máté: Féljenek az ellenfelek!

A Nemzeti Sport

csütörtöki számából ajánljuk:

Borbély Balázs szerint a Torreense olyan, mint a Kisvárda vagy a Nyíregyháza. A csütörtöki Európa-liga-meccsre készülő Ferencváros vezetőedzője a portugál másodosztályú, ám kupagyőztes ellenféltől hasonló futballt vár, mint amit az NB I-ben hétről hétre tapasztal. Mariano Gómez a Nemzeti Sportnak adott interjúban arról beszélt, hogy aki gyengeséget mutat, elveszett – kupabeharangozó két oldalon.

Sallai-gólpassz, Lipcse-vereség a BL-ben. Túl van a harmadik fordulón a Bajnokok Ligája mezőnye, magyarokra fókuszáló visszatekintő és tudósítás két oldalon.

Markgráf Ákos megharcolt a helyéért Koppenhágában. A Felcsútról rövid újpesti kitérővel a dán bajnokhoz kerülő védő Borsos Lászlónak beszélt arról, hogy már felvette az eddig számára ismeretlen iramot, és hogy a válogatottban milyen tervei vannak, bár legtitkosabb álmát – talán babonából – nem mesélte el…

Koch Máté világkupaversenyt nyert, de ez nem elég neki. A győztes útra visszataláló olimpiai bajnok párbajtőrvívó szerint az a célja, hogy ne neki kelljen félni, sokkal inkább az ellenfelek féljenek tőle, amúgy pedig a világranglista éléről szeretné megtámadni a Los Angeles-i olimpiát. Kovács Erika interjúja.

És még: október 23. miatt a 4 oldalas televíziós heti sportműsor és a tematikus Képes Sport 8 oldalon ugyancsak a csütörtöki Nemzeti Sportban. Az utóbbiban nagy idők nagy tanúi szólalnak meg: Dömölky Lídia, Benedek Gábor, Kamuti Jenő, Gyenge Valéria és Magay Dániel…

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