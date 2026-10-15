Második meccsét is megnyerte a Fradi az El alapszakaszában; José Mourinho: A macska elbújik, de kilóg a farka…

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Az alapszakasz küzdelmében két kör után hat pontja van az az Európa-ligában továbbra is remekül futballozó Ferencvárosnak, a zöld-fehérek Kristoffer Zachariassen duplájával győzték le a cseh Viktoria Plzent. Borbola Bence beszámolója

Hinora Kristóf úgy érzi, jó lesz játszani a Vasas ellen. Nem a legjobb időszakát éli az MTK Budapest, utóbbi három bajnokiján egyaránt pont nélkül maradt, ám Hinora Kristóf azt reméli, korábbi csapata, a Vasas ellen nemcsak helyzeteket alakítanak majd ki, de gólokat szerezve otthon is tartják a három pontot. Zombori András írása

A brazil Arthur Henrique tud gólt lőni! A ZTE FC 19 éves támadója, Arthur Henrique a Fluminensétől érkezett kölcsönbe az egerszegiekhez, és a Nyíregyháza elleni duplájával már három gólnál jár a bajnokságban. A futballistával Judi Ádám beszélgetett

José Mourinho: A macska elbújik, de kilóg a farka… Három gólt szerzett a 83. perc után, és 4–3-ra nyert Rómában a Real Madrid, a meccs után mégis Vinícius Júnior volt a téma. Judi Ádám összeállítása

Mocsi Attila dicsősége: száz meccs Rizében! Az elmúlt hétvégén századik mérkőzését játszotta a Rizesporban Mocsi Attila, ám nem sikerült jól a jubileum, ugyanis a Fenerbahce 3–0-ra győzött. Judi Ádám írása

Varga Dániel: Ennél jobban nem alakulhatott volna! Kiváló játékkal, három győztes mérkőzéssel megnyerte selejtezőcsoportját az Eurokupában a BVSC-Manna ABC férfi vízilabdacsapata. Varga Dániel vezetőedzővel a versenysorozat nívójáról és a hamarosan megjelenő könyvéről is beszélgetett Krasznai Bence

Hollósy László: Ez olyan, mint egy házasság. Története legnagyobb sikereit érte el idén a Bajnokok Ligája-főtáblás német Suhl női röplabdacsapata a korábbi magyar szövetségi kapitány irányításával. Papp Bálint interjúja

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