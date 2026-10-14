Nemzeti Sportrádió

Fradi: vissza Európába; Márton Gábor 60 éves

L. P. I.L. P. I.
2026.10.14. 23:30
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FTC NS-ajánló Márton Gábor

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

Hosszú szünet után újra Európa-liga-meccset játszik az FTC. Az Üllői úton remélik, hogy az európai forma tér vissza a Groupama Arénába, nem pedig a bajnokikon látott botladozás. Corbu Máriusz a Nemzeti Sportnak adott interjúban is elismeri, hogy valamiért az NB I-ben hiányzik a pontosság a támadójátékból, de majd csütörtökön másként lesz. Beharangozó két oldalon.

Márton Gábor 60 éves. Az egykori pécsi ikon részletesen mesélt pécsi és honvédos éveiről, továbbá légiós kalandjairól, de edzői pályájáról is Judi Ádámnak, hozzátéve, hogy külföldön mindig jobban elfogadták, mint idehaza…

Újabb kilenc meccs a BL-ben, Kerkez nem állt be, Vitális kezdett, Varga visszatért. Magyarjaink közül a sérült Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos sem kapott kapott lehetőséget, majdnem egy hónapos kihagyás után viszont Varga Barnabás újra pályára lépett. A Bajnokok Ligája e heti fordulójáról két oldalon.

Gulácsi Péter először szólalt meg az őt és családját ért rablótámadás után. A Villarreal kapusa szerint idő kell, amíg feldolgozzák az esetet, amelyről elmondta a véleményét a pszichológus is, de felidézzük a Spanyolországban (és Angliában) egyáltalán nem olyan ritka inzultusokat, amelyek a múltban a labdarúgókat érték.

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FTC NS-ajánló Márton Gábor
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