Tokmac Nguen: Hiányzik a Fradi; Csinger Márk legyen Willi Orbán párja

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Tokmac Nguen Japánból adott interjút a Nemzeti Sportnak. Az egykori Fradi-kedvenc lassan kezd hozzászokni a Távol-Kelethez, és vallja, hogy ott az otthona, ahol a családja. Márpedig a szerettei csak januárban érkeznek meg, addig magányosnak érzi magát. A magyar bajnokságra figyel, látta a Celtic elleni El-meccset is, ha már egyszer gólt lőtt a skótoknak a 2020-as BL-selejtezőben – szerinte ma nehezebb a Ferencvárosnak bajnokságot nyernie, mint az ő idejében, Rebrov és Csercseszov volt a két legjobb edzője, amúgy pedig hiányzik neki a Fradi… Borbola Bence interjúja.

Csatárgondunk is van, de ki legyen Willi Orbán hátvédpárja? A Nemzetek Ligája-rajt előtt Mohai Dominik végigvette, a most behívott játékosok közül kinek van a legtöbb esélye pályára lépni, és Csinger Márkra jött ki a megfejtés.

…az ukrán sportújságírók elnöke pedig nem tart a magyarok elleni meccsektől. Csillag Péter beszélgetett a két ország első tétmérkőzése előtt Olekszandr Hlivinszkijjel, aki egyébként éppen katona, és sportszerű szurkolást vár pénteken.

Isten éltesse a 60 éves Petry Zsoltot! A 38-szoros válogatott kapussal Bodnár Zalán készített születésnapi interjút, amelyben a török bajnokság színvonaláról éppúgy szó esett, mint az 1984-es ifi Eb-ről, ahol „az elnyomó birodalom fővárosában” vertük meg a Szovjetuniót, no meg kedvenc edzőiről, Mezey Györgyről és Leo Beenhakkerről.

És még: Lelik Réka ugródeszkaként tekint Isztambulra; szombati futammal zárul az F1-es Azeri Nagydíj; Boczkó Gábor négy csapatot vár vívásban a Los Angeles-i olimpiára; Hámori Luca már érmes az ökölvívó Eb-n.

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