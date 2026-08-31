Pizzáztunk Marco Rossival; Vancsa a svéd éllovashoz szerződött

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Csillag Péter kollégánk leült pizzázni Marco Rossival. A szövetségi kapitányt kérdezte az olasz konyha rejtelmeiről, a nápolyi kávé titkáról, budapesti mindennapjairól, a futballmentes interjúkísérlet azonban kudarcba fulladt – végül csak a válogatottnál kötöttek ki. Az olasz szakember többek között azt is elárulta, hogy „ha pizzát eszem, általában hagyományosat kérek paradicsomszósszal és sajttal, vagyis mozzarellával. Ha az ember margheritát rendel, azt általában tehéntejből készült mozzarellával készítik. De létezik bivalymozzarella is, én ezzel, vagyis bufalinóval szeretem.” Hozzátette, hogy „Olaszországban ha bemész egy pizzériába, és ketchupot kérsz a pizzádhoz, a tulajdonos valószínűleg azonnal hívja a rendőrt. Egyszerűen nem rakhatsz ketchupot vagy majonézt a pizzádra.”

Emlékezetes jelenettel zárult vasárnap a Puskás Akadémia–Ferencváros rangadó a Pancho Arénában: a hazaiak a 90. percben úgy hitték, kiharcolták a döntetlent, ám a videózás után Antal Péter játékvezető les miatt visszavonta Lamin Colley fejes gólját. Az eset azóta is viták középpontjában áll. Lapunk kérésére korábbi kiváló játékvezető, Ábrahám Attila ezt mondta: „Naby Keita mozdulata korábban a labda megjátszásának számított volna, a néhány éve módosított szabály szerint azonban, ha a mozdulat nem kontrollált megjátszása a labdának, hanem ösztönös, reflexszerű mozdulat akár fejjel, akár lábbal, nem lehet azt ellenféltől kapott labdának minősíteni. Így ebben az esetben jó döntést hozott a játékvezető azzal, hogy lest ítélt. Más kérdés, hogy személy szerint ezzel a szabállyal nem értek egyet.”

Belgiumban meg kellett küzdenie a hatalmas konkurenciával, és ha 17-18 évesen ez nem is könnyű feladat, sohasem akart hazamenekülni – Vancsa Zalán jutalmul a svéd listavezető IK Siriustól kapott szerződést. Négy és fél éve igazolt a Lommelhez, a City Football Group egyik reprezentánsához, a Manchester City testvéregyesületéhez. Lapunknak azt mondta, „egy pillanatra sem bántam meg, hogy belevágtam, akkor sem, ha éreztem időközben csalódottságot, noha a meccsek nagyjából felén azért kezdtem. Sokat profitáltam az egyéni fejlesztési programokból, illetve a konditermi edzésekből, ezeken mindig alaposan megdolgoztattak. Ami talán hiányérzetet kelt bennem, hogy nem kaptam meg az előrelépés lehetőségét.”

A gyorsasági szakágban négy arany-, hét ezüst- és egy bronz­éremmel az éremtáblázat második helyén végzett a magyar válogatott a múlt héten Poznanban megrendezett kajak-kenu világbajnokságon – a történteket a két szövetségi kapitány, Tóth Dávid és ifjabb Foltán László értékelte. „Nagyon pozitív és megnyugtató, hogy láthatóan jó úton járunk – mondta Foltán László. – De megmondom őszintén, felhőtlenül nem tudok örülni, kettős érzések kavarognak bennem a héten történtek miatt.” A szakember a múlt szerda este, életének 43. évében balesetben elhunyt korábbi világ- és Európa-bajnok kajakos, a szövetségben 2018 és 2024 között szakmai igazgatóként tevékenykedő Boros Gergely elvesztésére gondolt, ami az egész csapatot megrendítette.

Hét magyar arany-, 11 ezüst- és 16 bronzérem született a 31. magyar kick-box világkupán, amelyen 48 ország több mint 2000 versenyzője vett részt, és amelynek összesített éremtáblázatán Magyarország a második helyen végzett. Juhász Gábor, a Magyar Kick-box Szövetség júniusban megválasztott elnöke beszélt terveiről, szakmai céljairól, a sportág jövőjéről és az olimpiai álmokról; a Kirsty Coventry-féle „Fit for the future” program szerint nem feltétlenül csak úgy lehet elképzelni a jövőt, hogy egy teljes sportág kerül be az olimpiai programba. A kick-boxban hét különböző szakág van, és ezek között vannak rendkívül látványosak és népszerűek, ilyen például a K–1 is.

A Nemzeti Sport hagyományosan 0-tól 10-ig osztályozza a pályára lépő játékosokat, heti „bizonyítványmagyarázatunkban” azok a futballisták kerülnek fókuszba, akik magasabb értékű kalkulusokat kaptak tudósítóinktól. Csakúgy, mint két héttel korábban, ismét Szappanos Pétert találtuk a legjobbnak. A háromszoros válogatott kapus teljesítményében nyoma sincs már annak a bizonytalanságnak, amely az idény kezdetén jellemezte, sokat tett azért, hogy az Újpest hátrányból nyerjen 3–1-re a Vasas ellen. Biztosak vagyunk benne, ha a Vasas képes lett volna megduplázni az előnyét, nem lett volna visszaút a liláknak, szóval a nagy védések elengedhetetlenek voltak a három pont otthon tartásához.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!