Nemzeti Vágta: kisorsolták az előfutamok sorrendjét

Szotyori Nagy Kristóf, a Nemzeti Vágta versenyigazgatója elmondta, hogy „a kétnapos lovasünnepen több mint 100 lovas indul október 3–4. között Szilvásváradon”. A felnőttek kategóriájában – amelynek előfutamsorrendjét kisorsolták – 60 ló-lovas páros, a 10–13 éves huszárgyerekek közül 16, míg a 14–17 éves kishuszárok közül 28 páros indul. Emellett megrendezik a magyar Ben-Hurt, nyolc fogat fog versenyezni egymással, illetve újra lesz sztárfutam is. A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont stadionjában – a hagyományoknak megfelelően – négy lovas áll majd egyszerre starthoz.

Fotó: Árvai Károly

A felnőtt lovasok alábbi sorrendjét húzással, közjegyző jelenlétében állapították meg. A Nemzeti Sport idén is médiatámogatója a Nemzeti Vágtának, Miczinkó Katalin értékesítési és marketingigazgatónk részt vett a lovak kisorsolásában.