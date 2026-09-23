Nemzeti Sportrádió

Nemzeti Vágta: kisorsolták az előfutamok sorrendjét

V. H. L.V. H. L.
2026.09.23. 22:54
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Fotó: Árvai Károly
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Nemzeti Vágta Szilvásvárad lovassport
Kisorsolták a Nemzeti Vágta felnőttek előfutamaiban indulók sorrendjét ma a budapesti Nemzeti Lovardában. Az októberi eseményen tizenöt előfutamban összesen hatvan település felnőtt lovasa indul.

Szotyori Nagy Kristóf, a Nemzeti Vágta versenyigazgatója elmondta, hogy „a kétnapos lovasünnepen több mint 100 lovas indul október 3–4. között Szilvásváradon”. A felnőttek kategóriájában – amelynek előfutamsorrendjét kisorsolták – 60 ló-lovas páros, a 10–13 éves huszárgyerekek közül 16, míg a 14–17 éves kishuszárok közül 28 páros indul. Emellett megrendezik a magyar Ben-Hurt, nyolc fogat fog versenyezni egymással, illetve újra lesz sztárfutam is. A Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont stadionjában – a hagyományoknak megfelelően – négy lovas áll majd egyszerre starthoz.

Fotó: Árvai Károly

A felnőtt lovasok alábbi sorrendjét húzással, közjegyző jelenlétében állapították meg. A Nemzeti Sport idén is médiatámogatója a Nemzeti Vágtának, Miczinkó Katalin értékesítési és marketingigazgatónk részt vett a lovak kisorsolásában.

 

 

 

Nemzeti Vágta Szilvásvárad lovassport
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