Nemzeti Sportrádió

Vida Máté: Hiányzott a bátorság és a kreativitás a csapatból

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2026.09.28. 22:55
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Vida Máté értékelte lapunknak a mérkőzést (Fotó: Árvai Károly, Getty Images – NS-montázs)
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Vida Máté Magyarország NS-szakértő Észak-Írország
A 6-szoros magyar válogatott, korábbi középpályás, Vida Máté a Nemzeti Sport szakértőjeként értékelte a magyar válogatott északírek ellen (0–0) nyújtott teljesítményét.

Vida Máté így látta a mérkőzést:

„Olyan meccs volt, amire számítani lehetett, sok párharcot és taktikai csatát láttunk. Az északírek nem nagyon akartak futballozni, sok csúnya megmozdulásuk is volt, elég csak Bolla Bendegúz sérülésére gondolni – remélem, nem súlyos. Az egész mérkőzésen hiányzott a bátorság és a kreativitás a csapatból, talán amikor Tóth Milán beállt, akkor ő többször jól beindult, s megtartotta a labdát – ebből lett Tóth Alex lövése, ami az egyetlen kaput eltaláló kísérlete volt a válogatottnak. Több mozgásra, beindulásra és kreativitásra lett volna szükség. Nem volt látványos meccs, kellemetlen stílusa van az északíreknek, jó kérdés, hogy kinek jó ez az egy pont… Sok az új játékos, idő kell még, amíg összeáll a játék. Két mérkőzésen nem szereztünk gólt, ez is azt mutatja, amit többször mondtam: a magyar válogatott nehezen bírja el, ha kulcsemberek hiányoznak, jelenleg a támadósorból Varga Barnabást és Sallai Rolandot nem tudjuk pótolni.”

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A hazaiak eltalálták a kapufát; Bolla Bendegúz megsérült. A mieink a második félidőben már jobban néztek ki, de összességében halovány teljesítményt nyújtottak.

A kezdőcsapatot illetően az alábbiakat mondta lapunknak:

„Nagyon hiányzik elölről Varga Barnabás és Sallai Roland, meg van kötve Marco Rossi keze, de muszáj valamivel próbálkoznia. Elöl Jurek Gábor kezdőcsapatba tétele remek ötletnek tűnik, játszottam ellene, csibész, nagyszerű képességű támadó, ráadásul remek formában van. Benne van a váratlan, igaz, az NB I és a nemzetközi szint teljesen más, de bízom benne. A középpályán Szűcs Tamás szerepeltetésének is örülök, jó passzokkal és megindulásokkal problémát okozhat az északíreknek. Csongvai Áron sem játszott még olyan sokat a válogatottban, de ez is jó lehetőség az összecsiszolódásra, és természetesen vannak ismerős arcok is, mint Szoboszlai Dominik és Schäfer András. Nincs összeszokva ez a kezdőcsapat, de annak örülök, hogy több olyan fiatalt is bevet Marco Rossi, akiben nagy lesz a bizonyítási vágy.”

Az első húsz percet így értékelte:

„Ahogyan az várható volt, tapogatózó játék folyt. Arra viszont mindenképpen figyelni kell, hogy a saját térfelünkön hátul ne adjuk el a labdát, mert az északírek az ilyen hibákra várnak. Támadásban gyorsabb, kreatívabb játékra van szükség ahhoz, hogy feltörjük az ellenfél védelmét. De bízom benne, ahogy telik az idő, ez változik majd, és lesznek gólhelyzeteink.”

Az első félidő után ekképpen összegzett:

„Kellemetlen stílusa van az északíreknek, de ez nem is meglepő, évek óta ehhez szoktunk. A srácok kicsit lassan gondolkoznak, sok szituációban egymásra várnak, nehéz lesz feltörni az ellenfél védelmét. A támadóktól több beindulásra és visszalépésre van szükség, ki kellene mozgatni az ellenfél védelmét. Az északírek komfortzónán belül vannak, keményen, olykor túlzottan is agresszíven játszanak, Bolla Bendegúz sérülésénél gusztustalan volt az ellenfél belépője. Remélem, nem súlyos a sérülése… A hazaiaktól nem lehet várni felépített akciót, fel kell venni a kesztyűt, jó eséllyel egy gól dönt majd – bízom benne, hogy mi szerezzük. Azt megint látni lehet, hogy a magyar válogatott nehezen bírja el, ha a kulcsjátékosok hiányoznak – főleg elölről.”

A hajrához érve így látta az esélyeket:

„Egy-két változtatást végrehajtott Marco Rossi szövetségi kapitány, de nem sokat változott a helyzet. Nem sok minden történik a meccsen, továbbra is azt mondom, egy gól dönthet. Akár Szoboszlai Dominik vagy Schäfer András átlövésből találhat be, esetleg Bárány Donát egy közeli lecsorgó labdát bekotorhat… A lényeg, hogy hátul továbbra is maradjunk stabilak, sok párharcot kell még megvívni.”

 

Vida Máté Magyarország NS-szakértő Észak-Írország
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