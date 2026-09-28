Vida Máté: Hiányzott a bátorság és a kreativitás a csapatból

A kezdőcsapatot illetően az alábbiakat mondta lapunknak:

„Nagyon hiányzik elölről Varga Barnabás és Sallai Roland, meg van kötve Marco Rossi keze, de muszáj valamivel próbálkoznia. Elöl Jurek Gábor kezdőcsapatba tétele remek ötletnek tűnik, játszottam ellene, csibész, nagyszerű képességű támadó, ráadásul remek formában van. Benne van a váratlan, igaz, az NB I és a nemzetközi szint teljesen más, de bízom benne. A középpályán Szűcs Tamás szerepeltetésének is örülök, jó passzokkal és megindulásokkal problémát okozhat az északíreknek. Csongvai Áron sem játszott még olyan sokat a válogatottban, de ez is jó lehetőség az összecsiszolódásra, és természetesen vannak ismerős arcok is, mint Szoboszlai Dominik és Schäfer András. Nincs összeszokva ez a kezdőcsapat, de annak örülök, hogy több olyan fiatalt is bevet Marco Rossi, akiben nagy lesz a bizonyítási vágy.”

Az első húsz percet így értékelte:

„Ahogyan az várható volt, tapogatózó játék folyt. Arra viszont mindenképpen figyelni kell, hogy a saját térfelünkön hátul ne adjuk el a labdát, mert az északírek az ilyen hibákra várnak. Támadásban gyorsabb, kreatívabb játékra van szükség ahhoz, hogy feltörjük az ellenfél védelmét. De bízom benne, ahogy telik az idő, ez változik majd, és lesznek gólhelyzeteink.”

Az első félidő után ekképpen összegzett:

„Kellemetlen stílusa van az északíreknek, de ez nem is meglepő, évek óta ehhez szoktunk. A srácok kicsit lassan gondolkoznak, sok szituációban egymásra várnak, nehéz lesz feltörni az ellenfél védelmét. A támadóktól több beindulásra és visszalépésre van szükség, ki kellene mozgatni az ellenfél védelmét. Az északírek komfortzónán belül vannak, keményen, olykor túlzottan is agresszíven játszanak, Bolla Bendegúz sérülésénél gusztustalan volt az ellenfél belépője. Remélem, nem súlyos a sérülése… A hazaiaktól nem lehet várni felépített akciót, fel kell venni a kesztyűt, jó eséllyel egy gól dönt majd – bízom benne, hogy mi szerezzük. Azt megint látni lehet, hogy a magyar válogatott nehezen bírja el, ha a kulcsjátékosok hiányoznak – főleg elölről.”

A hajrához érve így látta az esélyeket:

„Egy-két változtatást végrehajtott Marco Rossi szövetségi kapitány, de nem sokat változott a helyzet. Nem sok minden történik a meccsen, továbbra is azt mondom, egy gól dönthet. Akár Szoboszlai Dominik vagy Schäfer András átlövésből találhat be, esetleg Bárány Donát egy közeli lecsorgó labdát bekotorhat… A lényeg, hogy hátul továbbra is maradjunk stabilak, sok párharcot kell még megvívni.”