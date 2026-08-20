Törökverő Ferencváros; Usain Bolt: 40!

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Egygólos előnyből kezdi a Ferencváros a hazai visszavágót. Továbbra is veretlen az Európa-liga selejtezőjében az FTC, amely a Vojvodina és a Twente után Kristoffer Zachariassen remek fejes góljával a harmatos Mohamed Szalahhal felálló Trabzonspor otthonában is győzni tudott. Borbola Bence kétoldalas helyszíni tudósítása a trabzoni este minden lényeges rezdülését feldolgozta.

Batik Bencére és Bódog Tamásra is súlyos büntetés vár. Az MLSZ nem lankad, az elmúlt hetek legnagyobb visszhangot kiváltó játékvezetői ítéleteinél is konzekvens – mindig a bírók javára dönt…

Rajtol a világ legerősebb bajnoksága a Premier League. A három magyart a soraiban tudó angol elitliga új idénye egyebek mellett arra is választ ad, hogy a Bournemouthtól (Tóth Alex csapatától) Liverpoolba (Szoboszlai Dominikhez és korábbi játékosához, Kerkez Miloshoz) érkező Andoni Iraola irányításával a „vörösök” visszatalálnak-e a győztes útra. És hogy Szoboszlaira mekkora vezérszerep hárul. Kétoldalas beharangozó a rajt elé.

Usain Bolt pénteken 40 éves. A 21. század egyik, ha nem a legnagyobb sportolójáról Szendrei Zoltán írt egyoldalas portrét, de amellett sem ment el, hogy három hét múlva a World Athletics világdöntőjére Budapestre érkezik a jamaicai sprinterkirály.

És ha péntek, akkor tv-műsor +4 oldalon: a televíziók egyhetes sportadásait egyben tálaljuk az olvasóknak.

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