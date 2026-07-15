Kérem a következőt! – Malonyai Péter jegyzete

MÉLTATLANUL HAMAR, már az első vizsgán megbukott bajnokcsapatként a Győr Európában, jó-jó, ott van még a Konferencialiga, de a két futballsorozatot még összehasonlítani is komolytalan. Csalódtam az ETO-ban, nyoma sem volt annak, ami miatt a sok modern körülöttem hájpolta a csapatot mostanáig, én maradian csupán sokra becsültem (a kevesebb rajongást csak – volna).

Meglehet, Borbély Balázs a kulcs, ő volt az edző akkor ott, és ő most – a Ferencvárosnál. Mert nincs megállás, ma már az Európa-liga jön, selejtez a Fradi a Vojvodina ellen. Mondanám, hogy némileg a magyar futball becsülete a tét, hiszen a sorozat az Európa megjelöléssel is rangosabb, mint a konferencialabdázás, ám ilyesmiről már csak dumában van szó, minden csapat önmagáért küzd.

Az FTC most különösen, hiszen a kormánycsere óta támadják rendesen. Hogy lesz-e jól nevelt kisfiú az elkényeztetett kölyökből a magyar futballóvodában, majd meglátjuk, mindenesetre a klub eddig nem állt elő falrengető cáfolatokkal. Csak a vezetést összpontosította egy kézben, Kubatov Gáboré a teljhatalom. Ők tudják. Most szerencse, hogy alig van magyar játékos a standard csapattagok között, így a kulcsembereket nem foglalkoztatja a körítés, mit érdekli őket a politika (legfeljebb az árfolyamváltozás), hiszen szerintem azt sem tudják, hogy klubjuk az egyetlen magyar európai kupagyőztes (VVK, 1965).

Erre most nincs esélye a Fradinak, ám a Vojvodina elleni továbbjutás az újvidéki 2–1 után úgy is biztos, hogy kilenc importfutballista távozott az Üllői útról. Mérget persze csak módjával vegyünk rá, de Borbély Balázs a földön jár, azt mondja, még nem optimális az erőnlét, a forma, a játék, de javul.

Ezért látom az edzőben a csapat legnagyobb erejét, visszafogottsága győztes erény, jellemző, hogy a (győri) bajnoki cím elnyerése előtt nem volt hajlandó előre inni a medve bőrére. Most sem teszi, miközben képes a lehető legtöbbet kihozni a játékosokból, Naby Keita például már a múlt héten is a klasszisához méltón futballozott. Mint mondta, a bizalom teszi.

Egyszerű játék a futball.

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