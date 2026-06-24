Nemzeti Sportrádió

A mexikói Pumasnál magyar edzők nevét áldják; az ETO megverte a Fradi ellenfelét

L. P. I.L. P. I.
2026.06.24. 23:55
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A mexikói UNAM Pumas csapatát két magyar edző emelte fel. Borsos László, a Nemzeti Sport helyszíni vb-tudósítója nemcsak azt nézte meg, miként fest egy mexikói első osztályú klub, de Marik György és Fekete Árpád emlékét is megidézte a ma is hálás helyiekkel. Címlapsztori két oldalon.

Labdarúgó-világbajnokság minden mennyiségben további 5 oldalon. A ghánai tizenegyest jogosnak érző angolokkal; Csongvai Áronnal, aki Japán ellen a svédeknek szurkol; a portugálokkal, akiket hirtelen már „legalább a döntőbe” várnak otthon – és persze a „kanadai” csoporttal, amelyből a harmadik házigazda is bejutott a 16 közé, de csak másodikként Svájc mögött.

Pályán az ETO, a Fradi és a Paks. Európai kupaselejtezős csapataink már felkészülési meccseket játszanak – a győriek éppenséggel a Ferencváros leendő ellenfelét verték meg. Körkép a vb árnyékában a magyarokról.

Spielbergben kezdődik a nagy nyári rohanás. Zsoldos Barna megnézte, hogy a következő öt hétvégéből négyet az európai pályákon töltő Formula–1-es mezőny miként fest az idény derekán, az Osztrák Nagydíj előtt.

Nem a Falco és nem is a Szolnok volt a bravúrcsapat. Férfikosárlabda-idényértékelésünkből kiderül, hogy szakíróink miért a bajnoki bronzérmes Kaposvárt látták a legkellemesebb meglepetésnek.

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