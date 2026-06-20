Lamine Yamal még nem áll készen egy teljes mérkőzésre; Siklósi Gergely: Árnyékai vagyunk önmagunknak

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Gyilkossági járvány, kartellek és a büntetlenség kultúrája. A világbajnokság első napjai súlyosabb biztonsági incidensek nélkül teltek Mexikóban, ám a sikeres lebonyolítás nem jelenti azt, hogy az ország megszabadult volna a szervezett bűnözés, az erőszak és a büntetlenség problémáitól. Ernesto López Portillo, az Iberoamericana Egyetem professzora szerint a torna idején tapasztalható biztonságos környezet rendkívüli intézkedések eredménye, nem pedig a hétköznapi valóság tükre. Borsos László helyszíni beszámolója

Lamine Yamal még nem áll készen egy teljes mérkőzésre. A spanyoloknak mindenképpen javítaniuk kell a Zöld-foki-szigetek elleni fiaskó után, és a szurkolók abban bíznak, hogy Lamine Yamalnak ezúttal nem csak húsz perc jut. Smahulya Ádám háttéranyaga

Arda Güler a Paraguaytól elszenvedett vereség és kiesés után: Elnézést kérünk a török néptől. Minden statisztikai törvényszerűségnek ellentmond a törökök korai búcsúja, hatvankét lövésből sem tudott két meccsen betalálni Vincenzo Montella csapata. Bodnár Zalán írása

Siklósi Gergely: Árnyékai vagyunk önmagunknak. Finoman szólva sem tudhat sikeres hónapokat maga mögött az olimpiai bajnok párbajtőrcsapat: a négyes vezére, Siklósi Gergely bátor és őszinte interjút adott Kovács Erikának a nehézségekről, az Eb-szereplésről – és a jövőről

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