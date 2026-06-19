Így élte meg Mexikóváros a válogatott Dél-Korea elleni győzelmét; Ausztriában kell megismernie a győri futballistákat Efraín Juáreznek

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Repültek az esernyők és a sörök – így élte meg Mexikóváros a válogatott Dél-Korea elleni győzelmét és a továbbjutást. A főváros egyik népszerű szurkolói központjában a helyiek együtt bosszankodtak a hidratációs szünet miatt, együtt áztak el a felhőszakadásban, majd együtt ünnepelték Mexikó csoportelsőséget és továbbjutást érő győzelmét Dél-Korea ellen. Borsos László mexikói tudósítása

Ausztriában kell megismernie a győri futballistákat Efraín Juáreznek. Csütörtökön Vitális Milánnal és Tóth Rajmunddal utazott el Bad Radkersburg-i edzőtáborába az ETO FC, amelyet már az új vezetőedző, Efraín Juárez irányít. Mohai Dominik beszámolója

Nyéki Balázs: Kijöttünk a nihilből, az ürességből éhség lesz. Nyéki Balázs a múlt heti Bajnokok Ligája-négyes döntőből leginkább az elveszített elődöntő utáni csapategységet emelte ki, és bár a megnyert bronzmeccs utáni napon még ürességet érzett, mostanra már sikerült lezárni az elmúlt idényt. Szeleczki Róbert írása

Csak a remény maradt Alonsónak az Aston-Hondánál. Kínos helyzetbe hozta Fernando Alonsót az Aston Martin-Honda, mert utolsó (?) barcelonai nagydíján a mezőny leggyengébb konstrukciójával küzdött hazai rajongói előtt. Nagy döntés előtt a lassan 45 éves klasszis. Zsoldos Barna háttéranyaga

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