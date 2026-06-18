A sárga mezek varázsa: Kolumbia elhozta az igazi hangulatot a vb-re; Szókimondó, új hullámos, védekező stílusú – mexikói vélemények Efraín Juárezről

A Nemzeti Sport

pénteki számából ajánljuk:

A sárga mezek varázsa: Kolumbia elhozta az igazi hangulatot a vb-re. Hiába Üzbegisztán fennállásának első vb-gólja, a gólpasszt, majd gólt jegyző Luis Díaz a hátára vette a kolumbiai válogatottat, amely 3–1-es győzelmet aratott – meghálálva ezzel is az Azték Stadionban fergeteges hangulatot varázsoló hetvenötezer szurkolója folyamatos buzdítását. Borsos László mexikói riportja

Geoff Cameron: Az juthat igazán messzire, aki a nehéz napokon is beleáll a munkába. A világbajnokság idején az ESPN szakértőjeként dolgozó, 55-szörös amerikai válogatott Geoff Cameron exkluzív interjút adott lapunknak, a korábbi védő szerint a válogatottnak legalább a nyolcaddöntőig illene eljutnia. Borbola Bence interjúja

Szókimondó, új hullámos, védekező stílusú – mexikói vélemények Efraín Juárezről. Nem a támadófutball, hanem a szervezettség és a fegyelem lehet Efraín Juárez védjegye Győrben – állítják azok a mexikói újságírók, akik közelről követték a 38 éves mexikói szakember munkáját, s a vb-forgatagban a lapunknak nyilatkozó kollégák szerint az ETO FC új vezetőedzője taktikai felkészültségével, játékosfejlesztő képességével és szókimondó személyiségével hamar beszédtémát szolgáltathat az NB I-ben. Borsos László írása

Harry Kane: A horvátok nem tudták tartani velünk a lépést. A duplázó Harry Kane vezetésével győzte le a helyenként pazarul játszó Anglia 4–2-re Horvátországot, ám hiába teljesített támadásban kimagaslóan, hátul rengeteg hibát követett el. Judi Ádám összefoglalója

Szűcs Tamás: Alapember akarok lenni a Famalicaóban. Hazatért Portugáliából Szűcs Tamás, aki – mint arról lapunkban már beszámoltunk – a portugál élvonalban szereplő Famalicao játékosa lett. A futballistával Somogyi Zsolt beszélgetett

Takács-Kiss Virág: A legmerészebb álmaimban sem gondoltam, hogy eljutok idáig. Az újjáépülő Valencia frissen igazolt centere, Takács-Kiss Virág nem tart attól, hogy a spanyol bajnoknál meglepetések érik, és izgatottan várja, hogy ismét a dél-európai országban játsszon. A válogatott kosárlabdázót Fazekas Zoltán kérdezte

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