50 nap múlva BL-döntő a Puskásban!; Tóth Balázs: Jó lenne szintet lépni

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Budapest, futballhősök tere: fesztiválhangulat a BL-döntő körül. Emlékezetes napok lesznek május végén a magyar fővárosban: színes kísérőprogramok, exkluzív nyereményjátékok, gyerekfutball, legendák mérkőzése, 30-án este pedig a Bajnokok Ligája-döntő a Puskás Arénában. Somogyi Zsolt írása

Pályafutása első bajnoki címére hajt Corbu Máriusz a Fradival. A Debrecenben két gólt szerző Corbu Máriuszt a DVTK elleni hazai mérkőzés előtt kérdeztük többek között a beilleszkedéséről, az ETO FC elleni bajnoki versenyfutásról, valamint arról, nehézséget jelent-e neki, hogy meccsről meccsre más játékosok oldalán kell futballoznia a rotálás miatt. A zöld-fehérek futballistájával Borsos László beszélgetett

Tóth Balázs: Jó lenne szintet lépni. Kirobbanó formában véd Tóth Balázs, az utóbbi öt mérkőzésén – három az angol másodosztályban, azaz a Championshipben, kettő a válogatottban – egyetlen gólt sem kapott. A 28 esztendős kapus reméli, klubcsapata, a Blackburn épp olyan sikeres lesz a bajnoki hajrában, mint egy éve, a válogatott pedig már ebben az évben megalapozza a 2028-as Eb-szereplését. Zombori András interjúja

Bodó Richárd: Most nagyon egyben vagyunk! Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata meglepetésre kiejtette a korábbi hónapokban nála sokkal jobb formát mutató lengyel Kielcét a Bajnokok Ligájából. Szendrei Zoltán visszapillantója

Az egész idény rámehet az Aston Martin problémáira. Rémálomszerűen kezdődött az idény a 2026-ot vérmes reményekkel váró Aston Martin-Hondának, amely még mindig csak kutatja égető problémái forrását. Sem a motor, sem az autó nincs az elvárható szinten. Zsoldos Barna háttéranyaga

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!