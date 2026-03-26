Nemzeti Sportrádió

Tóth Alex: A játék most különösen fontos lenne nekem; Németh Krisztián: Jó érzéssel hagyok fel a labdarúgással

SZ. M.SZ. M.
2026.03.26. 23:58
Címkék
NS-ajánló NS-ajánlat e-újság

 

A NEMZETI SPORT PÉNTEKI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

 

Tóth Alex kevesebb játéklehetőséget kapott az elmúlt időszakban klubcsapatában, a Bournemouthban, Nagy Zsolt pedig megérezte, így vagy úgy, ott lesz Telkiben – ami viszont közös a két játékosban, hogy szombaton a Puskás Arénában 18 órakor kezdődő, Szlovénia elleni felkészülési mérkőzésen egyaránt győzni szeretnének. Borbola Bence összeállítása

Németh Krisztián: Jó érzéssel hagyok fel a labdarúgással. A közelmúltban a Mandinernek adott nyilatkozatból derült ki, hogy a 37 éves, 37-szeres válogatott csatár, Németh Krisztián a nyáron visszavonul: a futballista most lapunknak is beszélt a húsz évet felölelő profi karrierjéről. Cserháti András interjúja

Diogo Silva: Mindig a nagy álmokat választom! A ZTE FC 20 éves brazil védője, Diogo Silva februárban érkezett Magyarországra, lapunknak adott interjújában többek között beszélt a Palmeiras iránti rajongásról és a céljairól is. Judi Ádám írása

A hoki istenei is a Fehérvárral voltak. A Hydro Fehérvár AV19 hatalmas bravúrral, 4–2-es összesítéssel búcsúztatta a rekordbajnok Klagenfurt együttesét az ICEHL negyeddöntőjében, és története során második alkalommal bejutott a liga elődöntőjébe. A siker hátteréről Ted Dent, Rasmus Reijola, valamint Hári János beszélt lapunknak. Beke Zsombor visszapillantója

Most már a kislánya is szurkol Péni Istvánnak. Péni István mögött sűrű hetek állnak, hiszen a tavasz beköszöntével megszületett a kislánya, aztán Európa-bajnokságra utazott Örményországba, hogy onnan hazatérve rövid pihenőt követően már a 10 méteres országos bajnokságon indulhasson – és nyerjen. A versenyek és az apai örömök mellett pedig gőzerővel zajlik a felkészülés a májusi 50 méteres kontinensbajnokságra. A kiváló sportlövővel Beke Zsombor beszélgetett

A Ferrari Japánban is fejfájást okozna a Mercedesnek. Két kettős győzelem, valamint egy sprintfutamos diadal után favoritként várja a szuzukai folytatást a Mercedes, de jó rajtjából a Ferrari most még többet profitálhat, mert ezen a pályán nehéz előzni. Zsoldos Barna háttéranyaga

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Legfrissebb hírek

Jönnek a világbajnoki pótselejtező elődöntői; Kocsis Dominik csalódna, ha a DVSC lecsúszna a dobogóról

E-újság
2026.03.25. 23:50

Mind a négy meccset meg kell nyernünk; Papp László: 100

E-újság
2026.03.24. 23:15

Kovács Bendegúz: A magyar válogatottba kerülés a célom; Szűcs Szabina egyre magasabbra jut a világeseményeken

E-újság
2026.03.23. 23:15

Most a Fradi botlott; Slot reméli, Rossi tekintettel lesz a Liverpoolra

E-újság
2026.03.22. 23:50

Nyíregyházi bravúr: rangadót nyert a Szpari a DVTK ellen; Hiába Kerkez Milos fifikás gólja, kikapott a Liverpool Brightonban

E-újság
2026.03.21. 23:20

Tóth Alex: Érzem, hogy egyre jobb leszek; Takács-Kiss Virág: Öröm volt nézni, ahogyan együtt játszottunk

E-újság
2026.03.20. 23:28

Szoboszlai Dominik előtt Steven Gerrard is kalapot emel; Molnár Attila: A legmagasabbra tettük a lécet, aranyérmet szeretnék!

E-újság
2026.03.19. 23:44

Marco Rossi jó hírrel ébresztette fel Csinger Márkot; Yvonne Turner a vb-részvételről

E-újság
2026.03.19. 00:05
Ezek is érdekelhetik