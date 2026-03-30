A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Redzic Damir játéka még kérdéses, de Marco Rossi kezdőként számítana rá. A magyar válogatott idei második felkészülési mérkőzésére készül, kedd este Görögországot fogadja a Puskás Arénában. A meccset megelőző napon Marco Rossi szövetségi kapitány és Bárány Donát válaszolt az újságírók kérdéseire a telki edzőközpontban. Somogyi Zsolt és Végh János összeállítása

Lang Ádám: Mintha színpadra lépnénk a Fradi ellen. Lang Ádám, a DVSC hetvenszeres válogatott védője lapunknak beszélt többek között az eddigi remek szereplés hátteréről, a Ferencváros elleni vasárnapi rangadóról, valamint a válogatottban bemutatkozó két csapattársáról is. Cserháti András interjúja

Megtalálni az angyalt – egy kapus hét évtizede. Kedden töltötte be hetvenedik életévét Andrusch József, a háromszoros bajnok korábbi válogatott kapus – ő maga mondja el, hogyan alakult ragyogó pályafutása. Somogyi Zsolt írása

Végh Tibor: Dolgoztam becsülettel, és ez kifizetődött. Ünnepnapok Székesfehérváron: két nappal azután, hogy a Videoton legendás kapitánya, Csongrádi Ferenc hetvenéves lett, Végh Tibor is ehhez a jeles évfordulóhoz érkezett – nála több NB I-es meccset senki sem játszott a Vidiben, egyedüliként futballozta végig az 1984–1985-ös UEFA-kupa-menetelés tizenkét találkozóját. Zombori András köszöntője

Az évadnyitány tanulsága: finomítani kell a szabályokon. Az első három nagydíjhétvége alapján mesterkéltnek, természetellenesnek és balesetveszélyesnek bizonyultak a 2026-os technikai szabályok, így az áprilisi kényszerszünetben valószínűleg módosítani kell az előírásokon. Zsoldos Barna háttéranyaga

