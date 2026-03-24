Nemzeti Sportrádió

Mind a négy meccset meg kell nyernünk; Papp László: 100

L. P. I.L. P. I.
2026.03.24. 23:15
Címkék
NS NS-ajánló Nemzeti Sport e-újság

A Nemzeti Sport
szerdai számából ajánljuk:

Válogatottunk előtt a szlovén és a görög csapat magasodik. Marco Rossi újonco(ka)t avathat, szurkol, hogy a sérültek közül minél többen felépüljenek, és visszatalálna csapatával a győztes útra, miközben Baráth Péter nem kertelt: nemcsak ezt a kettőt, hanem a júniusi két összecsapást is meg akarja nyerni a nemzeti tizenegy. Címlapsztori két oldalon.

Troy Parrott a cseheket is elintézné. Futballválogatottunk ír végzete a vb-pótselejtező csütörtöki elődöntőjében készül valami hasonlóra, mint azt a Puskás Arénában tette…

Csodát tehet az ICEHL-ben a Fehérvár. Az alapszakaszban sokszor dadogó, a rájátszáskvalifikációban majdnem elcsúszó Volán a favorit Klagenfurt ellen két „meccslabdához” jutott, és szerda este az elsőt hazai jégen használhatja ki. Elemzés és jegyzet a szerdai Nemzeti Sportban.

Fantasztikus fedett pályás atlétikai vb-t rendeztek a múlt héten. Hogy miért? Az NS-t a helyszínről tudósító Szendrei Zoltán öt pontban fejtette ki, hogy mitől is volt olyan emlékezetes a toruni verseny.

…és mert március 25-öt írunk: 100 éve született minden idők legnagyobb magyar ökölvívója, a világ első háromszoros olimpiai bajnok bunyósa, és ebből az alkalomból exkluzív 12 oldalas melléklet idézi fel a nemzet Papp Lacijának pályaívét az amatőr sikerektől a profi diadalokon és akadályokon át a hasonlóan fantasztikus edzői karrierig.

Legfrissebb hírek

Kovács Bendegúz: A magyar válogatottba kerülés a célom; Szűcs Szabina egyre magasabbra jut a világeseményeken

E-újság
2026.03.23. 23:15

Most a Fradi botlott; Slot reméli, Rossi tekintettel lesz a Liverpoolra

E-újság
2026.03.22. 23:50

Nyíregyházi bravúr: rangadót nyert a Szpari a DVTK ellen; Hiába Kerkez Milos fifikás gólja, kikapott a Liverpool Brightonban

E-újság
2026.03.21. 23:20

Tóth Alex: Érzem, hogy egyre jobb leszek; Takács-Kiss Virág: Öröm volt nézni, ahogyan együtt játszottunk

E-újság
2026.03.20. 23:28

Szoboszlai Dominik előtt Steven Gerrard is kalapot emel; Molnár Attila: A legmagasabbra tettük a lécet, aranyérmet szeretnék!

E-újság
2026.03.19. 23:44

Marco Rossi jó hírrel ébresztette fel Csinger Márkot; Yvonne Turner a vb-részvételről

E-újság
2026.03.19. 00:05

Lapaj fent játszik tovább – Tóth Anita emlékezik Dávid Sándorra

Egyéb egyéni
2026.03.18. 11:17

A válogatott meghívót kapó Szűcs Kornél megtalálta a számításait a Vojvodinánál; Lipcsei Péternek a mostani a második látogatása Portugáliában az elmúlt 30 évben

E-újság
2026.03.17. 23:55
Ezek is érdekelhetik