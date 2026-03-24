Mind a négy meccset meg kell nyernünk; Papp László: 100

A Nemzeti Sport

szerdai számából ajánljuk:

Válogatottunk előtt a szlovén és a görög csapat magasodik. Marco Rossi újonco(ka)t avathat, szurkol, hogy a sérültek közül minél többen felépüljenek, és visszatalálna csapatával a győztes útra, miközben Baráth Péter nem kertelt: nemcsak ezt a kettőt, hanem a júniusi két összecsapást is meg akarja nyerni a nemzeti tizenegy. Címlapsztori két oldalon.

Troy Parrott a cseheket is elintézné. Futballválogatottunk ír végzete a vb-pótselejtező csütörtöki elődöntőjében készül valami hasonlóra, mint azt a Puskás Arénában tette…

Csodát tehet az ICEHL-ben a Fehérvár. Az alapszakaszban sokszor dadogó, a rájátszáskvalifikációban majdnem elcsúszó Volán a favorit Klagenfurt ellen két „meccslabdához” jutott, és szerda este az elsőt hazai jégen használhatja ki. Elemzés és jegyzet a szerdai Nemzeti Sportban.

Fantasztikus fedett pályás atlétikai vb-t rendeztek a múlt héten. Hogy miért? Az NS-t a helyszínről tudósító Szendrei Zoltán öt pontban fejtette ki, hogy mitől is volt olyan emlékezetes a toruni verseny.

…és mert március 25-öt írunk: 100 éve született minden idők legnagyobb magyar ökölvívója, a világ első háromszoros olimpiai bajnok bunyósa, és ebből az alkalomból exkluzív 12 oldalas melléklet idézi fel a nemzet Papp Lacijának pályaívét az amatőr sikerektől a profi diadalokon és akadályokon át a hasonlóan fantasztikus edzői karrierig.

