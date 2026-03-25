Nemzeti Sportrádió

Jönnek a világbajnoki pótselejtező elődöntői; Kocsis Dominik csalódna, ha a DVSC lecsúszna a dobogóról

S. T. J.
2026.03.25. 23:50
Címkék
A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

Csütörtökön rendezik meg a világbajnoki pótselejtező elődöntőit, lapunknak adott exkluzív interjújában a 60-szoros lengyel válogatott Jerzy Dudek beszélt hazája Albánia elleni mérkőzéséről. „Mindkét ország reménykedik a győzelemben, azt hallottam, több tízezer albán drukker akart Lengyelországba jönni, de a meccsen csupán háromezer vendégszurkoló lehet – mondta a Real Madrid és a Liverpool korábbi kapusa, aki részt vett a 2002-es világbajnokságon. – Az elmúlt időszakban kétszer is éles helyzetben jutottunk ki világversenyre, éppen ezért mondom, a rutin és a tapasztalat aranyat érhet ilyen szituációban. A 2024-es Európa-bajnokság rájátszásának döntőjében Wales ellen tizenegyespárbaj után győztünk Cardiffban, előtte pedig a 2022-es katari világbajnokságra való kijutásért Svédországot múltuk felül Chorzówban.”

Egyértelműen csalódásként élné meg a Debrecen csatára, Kocsis Dominik, ha a DVSC lecsúszna a dobogóról. A Loki a 21. forduló óta érmes helyen áll a tabellán. Ami az üldözőket illeti, a 23 éves támadó szerint „a Zalaegerszeg kifejezetten erősnek tűnik, nagy meglepetés a teljesítménye. Bevallom, olykor öröm nézni, ahogyan játszanak, nagyon összekapták magukat, figyelni kell rájuk. Természetesen a Paksot sem becsüljük le, pontosan tudjuk, hogy milyen jó csapat.” Kérdeztük a debreceniek játékosát a január végi eltiltásáról (négy meccsen nem léphetett pályára): „Nehezen dolgoztam fel, igazságtalanságnak éreztem. Nem volt egyszerű, hogy a többiek készültek a hétvégi bajnokira, én pedig a pályán futkorásztam. Nem jó érzés az ilyen. De már előre nézek, tanultam belőle.”

Nemcsak az élvonalban szerepel jól a NEKA férfi kézilabdacsapata, két év után újra bejutott a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé. „Minden idényben szinte új csapatot kell építenem, mert a húzóembereket elviszik a nagyobb klubok, de ez így van rendjén. Kivéve, ha egy játékos még nem áll készen a szintlépéshez, mert akkor jobb, ha marad és fejlődik – mondta Sótonyi László edző. – Nyáron olyan srácok érkeztek a rutinosabb élvonalbeli játékosok helyett, akik teljesen zöldfülűnek számítanak az NB I-ben, és alsó hangon is fél év kell, mire beleerősödnek a ligába, megtanulják a feladataikat, megtanulnak meccset nyerni, ami általában az idény második felében szokott jobban sikerülni.” Ez a megállapítás erre az idényre nem feltétlenül igaz, a Nemzeti Kézilabda Akadémia első csapata egész jó őszt zárt, és most 19 forduló után 7 győzelemmel, 3 döntetlennel és 9 vereséggel a tabella 8. helyén áll.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

