50 éves a korábbi, 108-szoros válogatott kapus, Király Gábor; A védelem masszív, a gól most hiányzott

Ötvenéves lett a magyar válogatott kapuját 108 mérkőzésen védő, a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon a csapattal a nyolcaddöntőig jutó Király Gábor. „A korábbi csapataimat ma is figyelemmel követem, a Haladást, a Herthát, a Crystal Palace-t, az 1860 Münchent, képben vagyok, ha tehetem, meccsekre is járok – mondta lapunknak. – Például Kazincbarcikára. Mátyás fiam volt az egyik kapus az előző idényben, és jó volt megismerni egy kisvárost, ahol azelőtt talán sohasem jártam, látni a korábbi futballistákat, ahogyan csendesen szorítanak a csapatnak a történelmi sikert jelentő feljutásért. Matyi ma Ajkán van, oda is szívesen megyünk, de csak néző vagyok, nem szurkoló, csendben figyelem az eseményeket.” Hozzátette, a sportlétesítményében „hetven munkatárssal dolgozunk, négyszáz gyerek sportol rendszeresen nálunk, mindig történik valami”.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája-idény egyenes kieséses szakaszának első meccsén a magyar bajnok One Veszprém HC a nagynevű, de mostanában gyengébben muzsikáló PSG-t látja vendégül, amely nagyjából azonos játékerőt képvisel, de nemcsak ezért várható nagy harc, hanem mert a találkozó mindkét csapatnak nagy lehetőség a bizonyításra. A franciák a csoportkörben több meccset veszítettek el, mit amennyit nyertek, erre korábban még nem volt példa a klub történetében, mióta 2013-ban visszatért az európai elit sorozatba. Ugyanakkor azt se feledjük, hogy a One Veszprémmel sem fordult még elő, hogy a BL-csoport ötödik helyén végzett volna. Ezért lenne mindkét gárda számára különösen fontos a továbbjutás a negyeddöntőbe, hogy bebizonyítsa magának – és mindenkinek –, még mindig a legjobbak közé tartozik.

Bár három nagydíj után Kimi Antonelli vezeti az F1-es világbajnokságot, a csapattársa, George Russell lelkét nyugtathatja, hogy többször is peches szituációkba került. A kettejük közti harc viszont szorosabb, mint vártuk. Russell 2019-től három évet végigszenvedett a reménytelen Williamsszel, mire 2022-re végre előléptették a Mercedeshez: épp akkor, amikor a topcsapat lejtmenetbe került. Újabb négy idény ment kárba vb-esély nélkül, és most, amikor nyolcadik nekifutásra végre megkapta a mezőny leggyorsabb autóját, a csapattársa okoz neki kellemetlen pillanatokat. A brit még simán nyert Ausztráliában, majd a sanghaji sprinten is első lett, onnantól viszont szinte minden összeesküdött ellene. A bajnokság favoritjaként nehéz lehet vert állásból nekivágnia az áprilisi szünetnek, ám most bizonyíthatja a világnak, hogy elég erős mentálisan.