Tóth Balázs visszatért a gólvonalra; Bánhidi Bence nélkül kezdünk a férfi kézilabda Eb-n

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

A Blackburn válogatott kapusa visszatért, és már nem érez fájdalmat. Borsos Lászlónak novemberi súlyos sérüléséről, a műtétről, az óvatos rehabilitációról és az egyre javuló állapotáról épp úgy részletesen beszélt, mint arról, hogy kényszerből a Puskás Aréna lelátójára szorulva miként élte át az írek elleni vb-selejtezős kudarcot.

A csoportkörben biztosan nem számíthat a kapitány Bánhidi Bencére. Férfi kézilabda-válogatottunk pénteken a lengyelek ellen rajtol az Eb-n, de a szegedi óriás nincs abban az állapotban, hogy pályára lépjen. Talán majd a középdöntőben… Társait részletesen bemutatja a csütörtöki Nemzeti Sport, az újonc Lukács Dániel pedig hosszabban is beszél a várakozásairól. Címlapsztori két oldalon.

Szűcs Tamás szerint ezer százalékig megérte hosszabbítania Debrecenben. A Ferencvárossal is hírbe hozott középpályás álma, hogy valamelyik elit ligában futballozzon, de úgy érzi, erre ráér még, előbb a Lokival vannak nagy tervei.

Málta kipipálva, jöhetnek a hollandok a férfi vízilabda Eb-n. Szeleczki Róbert belgrádi tudósítása a közepes edzéssel felérő utolsó csoportmeccsről – már a folytatásra fókuszálva.

…és még: Debrecenben nyert kézirangadót a Fradi női csapata; Marozsán Fábián Ruud ellen győzött az aucklandi tenisztornán; Varga Barnabás ismét játszott, de az AEK kiesett a Görög Kupából.

