Nyéki Balázs triplázna a BL-ben a Fradival; a 8. hely a realitás a férfi kézilabda Eb-n?

2026.01.13.
A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

 

Interjúk a hétfői Nemzeti Sport Gála győzteseivel és díszvendégeivel. Nyéki Balázs, az Év, egyben az Év csapatának edzője azt mondja, célja a Bajnokok Ligájában triplázni az FTC-Telekom férfi vízilabdázóival, ugyanakkor a szövetségi kapitányság már csak barátja, Varga Zsolt miatt sem gondol. Márton Luana azt mondja, testvérével, az olimpiai bajnok Vivianával együtt a sportra tették fel az életüket, finn edzőjük, Suvi Mikkonen pedig folyamatosan le van nyűgözve két magyar tanítványától. A gála két labdarúgó díszvendége egyaránt felelevenítette az 1987-es BEK-döntő Rabah Madzser által Jean-Marie Pfaffnak sarkalt gólját, és mindketten bőven szolgáltak magyar vonatkozásokkal, Madzser például nem zárja ki, hogy vezetékneve ránk utal, Pfaff pedig Csernai Pálról és Fazekas Lászlóról mondott igen szép szavakat – címlapsztori négy oldalon.

Szoboszlai Dominik elnézést kért a csapattársaitól. A Barnsley elleni FA-kupa-meccsen minden mérvadó forrás a mezőny legjobbjának választotta meg a magyar középpályást, akit azonban változatlanul nem hagy nyugodni a kapott gól előtti gyermeteg hibája…

Málta következik a férfi vízilabda Eb-n. Szeleczki Róbert belgrádi jelentése már túlmutat az edzőmeccsnek sem túl erős utolsó csoportmérkőzésen, és már a lehetséges folytatásról is szól.

Nyolcadikak vagyunk az NS erősorrendjében a férfi kézilabda Eb-n. Nagy kérdés, hogy Bánhidi Bence mikortól lesz bevethető, ezzel együtt a negyeddöntőre jó lehet a válogatott – a mezőny élén Dánia, Németország és Franciaország zárhat a csütörtökön kezdődő tornán.

…és még: utolsó másodperces kosárral esett ki a BL-ből a Szolnok; remekelnek a magyar teniszezők az Australian Open előversenyein; erőltetett menet vár a debreceni női kézisekre.

 

