Alapemberek nélkül is a nyolc közé kerülés a férfiválogatott célja; Vogel Soma: Hollandia ellen kötelező győznünk

Exkluzív interjút adott lapunknak a Bajnokok Ligája-győztes Jerzy Dudek, aki játékosként a Real Madridban és a Liverpoolban is csapattársa volt Xabi Alonsónak. A 60-szoros lengyel válogatott kapus nem tagadta, meglepte a szakember menesztése. „Azt gondoltam, hosszú távon terveznek vele, de a Real Madridnál sohasem lehet tudni, mi történik” – mondta, hozzátéve, hogy „Xabi Alonso védelmében el kell mondani, nem kapott meg minden segítséget a klubtól, szükség lett volna további igazolásokra, jobb játékosokra – főleg a védelemben”. Az 52 éves korábbi futballista Szoboszlai Dominikról is beszélt. Szerinte „érdemes lenne még többet próbálkoznia távoli lövéssel, mert elképesztő bombái vannak. Nem kérdés, kiváló futballista, Liverpoolban örülhetnek, hogy náluk játszik.”

Az FTC lezárta az elmúlt hónapok egyik legösszetettebb ügyét: Naby Keita játékjoga – kölcsönszerződése lejártával – a zöld-fehéreké lett. Noha a minap arról lehetett olvasni, hogy a Liverpoollal 2019-ben Bajnokok Ligáját nyerő 30 éves guineai középpályást Kínából csábítják, Keita úgy döntött, továbbra is a magyar rekordbajnoknál futballozna. A légiós 2024 decemberében igazolt a Fradihoz, ám szerződtetése nem volt kockázatmentes, a klubnál ugyanis tudták, nincs tökéletes egészségügyi állapotban: az első felmérések után nyilvánvalóvá vált, sok időre van szüksége a formába lendüléshez. A Ferencvárosban eddig 28 fellépést számlál: 20 meccse van az NB I-ben, öt az Európa-ligában, kettő a Bajnokok Ligája-selejtezőben, egy pedig a Magyar Kupában, összesen öt gólpasszt jegyez.

Derült égből villámcsapásként érte tavaly nyáron a 2024-ben Bajnokok Ligája-ezüstérmes német HB Ludwigsburg női kézilabdázóit, hogy a sikeres klub csődhelyzetbe került. Aki tehette, másik egyesületet talált magának, míg az április végén az egyik edzésen izolált keresztszalag-sérülést szenvedő Faluvégi Dorottya teljes mértékben a felépülésére figyelt. Január elején eldőlt, a jobbszélső a CSM Bucuresti színeiben folytatja pályafutását, és már ebben az idényben játszhat. „Azt csak az aláírást követően tudtam meg, hogy Kuczora Csengével együtt kézilabdázhatok – mondta. – Több lehetőség közül választhattam, de magasan a CSM-é volt a legszimpatikusabb. Több korábbi csapattársam is ott szerepel, ők is megerősítettek abban, hogy jól döntöttem. Várom a közös munkát Bojana Popoviccsal, szenvedélyes edzőnek tartom.”

A Nemzeti Sport már vasárnap arról írt, hogy Baráth Péter a lengyel Rakówból a Sigma Olomoucba igazolhat, a 16 csapatos cseh élvonalban a nyolcadik helyen álló klub csütörtökön be is jelentette érkezését. Megszerzéséért információnk szerint kétmillió eurónál is többet fizetett a cseh gárda a lengyel első osztályú csapatnak, amelyben 2024 óta szerepelve 64 tétmeccsen öt gólt szerzett. „A nyáron azért írtam alá hosszú távú szerződést, mert a keretben történt változások alapján egyértelművé vált, jelentős szerepem lehet az idényben. Meg is kaptam a remélt játékperceket, úgy éreztem, jó döntés volt Lengyelországba szerződni. Nem terveztem, hogy ez az időszak ilyen rövid lesz, más elképzeléseim voltak” – ismerte el a 23 éves, kétszeres válogatott középpályás.

