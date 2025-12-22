Változás: az ünnepi televízióműsort a Nemzeti Sport keddi számában olvashatják
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Nemzeti Sport napilapban megjelenő heti tv-műsor következő kiadását legközelebb a szokásos pénteki megjelenéstől eltérően, a keddi lapszámban találhatják meg.
Az átmeneti változtatásra azért kerül sor, mert a megszokott pénteki időpont ezen a héten december 26-ra esik – karácsony ünnepnapjain pedig a Nemzeti Sport napilap nem jelenik meg.
A keddi lapszámban megtalálható heti tv-műsorban a 2025. december 26. és 2026. január 1. közötti műsorok rendjét ismertetjük.
Pénteki sportműsor: DVTK–Ferencváros az NB I-ben
NS-karácsony: tudósítói ebéd és ünnepi vacsora
