Változás: az ünnepi televízióműsort a Nemzeti Sport keddi számában olvashatják

Az átmeneti változtatásra azért kerül sor, mert a megszokott pénteki időpont ezen a héten december 26-ra esik – karácsony ünnepnapjain pedig a Nemzeti Sport napilap nem jelenik meg.

A keddi lapszámban megtalálható heti tv-műsorban a 2025. december 26. és 2026. január 1. közötti műsorok rendjét ismertetjük.